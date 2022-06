Los candidatos tratan de acorralar a un Moreno Bonilla que no rebate las barbaridades de Vox y vende un Gobierno en solitario

Uno de los aspectos que más se esperaban era la relación entre el PP y Vox. Moreno Bonilla ha evitado hablar de un pacto con la ultraderecha, y en todo momento se ha referido a esa gran mayoría de “sentido común” para poder estar en solitario en el Palacio de San Telmo. Con otra obsesión: no entrar en conflicto con Olona, a la que sólo la ha acusado de “descontextualizar”. Pero no sólo hay que fijarse en las palabras, sino en los silencios: el líder del PP-A no ha entrado a rebatir algunas barbaridades de Vox, como que la violencia no tiene género o sus declaraciones sobre la inmigración.