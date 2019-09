El complejo real que se esconde detrás del tamaño del pene (y no es para reírse)

La presión por ser perfecto según el porno es más intensa en algunos hombres que en otros. Teniendo en cuenta lo populares que son algunas búsquedas como BBC (pollas negras grandes) en las páginas porno, los hombres negros en particular sufren problemas de autoestima por el tamaño de su pene. Existen hilos de Reddit repletos de hombres negros que lamentan cómo los representa el porno en cuanto al tamaño de su miembro y la nefasta visión que tiene la industria de la sexualidad de las personas negras.

Luke, afroamericano de 24 años, explica que su dismorfia del pene iba aparejada a su adicción al porno.

“El mito del gran tamaño del pene de los negros me hizo ser muy consciente de mi cuerpo hasta tal punto que me dije que si las mujeres esperaban algo extraordinario por mi parte, las iba a decepcionar y que, por tanto, era mejor no encontrarme en esas situaciones para no decepcionar a nadie”, asegura Luke, que mantiene su apellido en secreto por privacidad.

Debido a la ansiedad por su talla, Luke no perdió la virginidad hasta hace pocos meses.

“Me mide 18 centímetros, pero con todo el porno que había visto, pensaba que como mucho era un pene promedio, demasiado pequeño para ser negro. He sido virgen tanto tiempo porque dejé que mi dismorfia me consumiera. Tuve una actitud derrotista”, se lamenta.

Cómo superar la dismorfia del pene sin pasar por el quirófano

Por lo general, siempre que tu cuerpo esté sano y funcione, no hay ningún motivo para preocuparse por medidas que no puedes controlar, sostiene Spitz. No obstante, si un hombre cree que sufre dismorfia, debería hablar con algún médico o terapeuta, sobre todo si está pensando en someterse a cualquier clase de operación.

“Acepta tu cuerpo natural, mantenlo lo más sano posible y disfrútalo. Y algo igual de importante: haz que otras personas lo disfruten”, aconseja.

Tampoco es buena idea estar siempre tomándose medidas. “Analizar tu cuerpo y tomarte medidas de forma obsesiva tiende a empeorar la ansiedad derivada del TDC del pene. Es importante terminar con esa práctica compulsiva”.

En cualquier caso, si estás continuamente evitando tener citas o si no puedes parar de tomarte medidas (los dos indicios principales del TDC del pene), probablemente merezca la pena ir al psicólogo o a otro especialista para tratar tus preocupaciones.

Tanto Luke como Steven aseguran que han dejado atrás los días de rehuir el sexo. Ya no les afecta tanto el tamaño. Hablar por Reddit con otros hombres que han sufrido TDC del pene también les ha ayudado, así como adoptar una perspectiva realista al pensar en el porno y, en ocasiones, dejar de verlo.

“Claro que a todos los tíos les gustaría provocar la reacción del porno, nadie quiere que le miren el pene y piensen: ‘Bueno, supongo que con eso será suficiente’. Pero tienes que investigar y darte cuenta de lo exagerado que llega a ser el porno”, apunta Steven.

Lo que más le ha ayudado a él es tener citas, ya que en la vida real, las mujeres le dan mucha menos importancia que los hombres al tamaño, cuenta. De hecho, si hay una medida que consideran más importante que la longitud es la circunferencia, dado que un pene más ancho estimula mejor la estructura completa del clítoris. Además, hay otras formas de complacer a una mujer que no tienen que ver con el pene: pon en práctica tus habilidades con la mano y con la boca.

Y, por supuesto, todo esto es aplicable a los hombres queer. Algunos hombres dicen mucho lo de “cuanto más grande, mejor”, pero no todos buscan la misma clase de pareja sexual ni el mismo tipo de sexo.

Ahora Steven comprende que la gente quiere compartir la cama con personas decentes, independientemente del tamaño del pene. “Tienes que ser alguien con quien otras personas de verdad quieran practicar sexo. Lo primero en lo que deberías preocuparte no es en cuántos milímetros superas la media, sino en quedar con otra persona y ser amable, encantador, gracioso, divertido y auténtico”, sostiene.

Luke también lo comprende ahora. “Al final me he dado cuenta de que tengo mucho más que aportar a una relación que el tamaño de mi pene, sea grande o pequeño. El tamaño dará igual si tienes la personalidad de una roca”, concluye.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.