Desescalando a las derechas

La sesión en el Congreso de la cuarta prórroga del estado de alarma tambaleó el tablero político. Y la resaca horas después está siendo dura para muchos. Se escucharon duras palabras contra Pedro Sánchez, pero las tres derechas ya no van juntas como hacían en la plaza de Colón.

De todos los colores se votó: Cs apoyó al Gobierno de Sánchez, en tanto que Pablo Casado anunció en el último minuto su abstención y Vox fue rotundo con su ‘no’. Esto ha hecho que todos se miren con suspicacia sin saber qué va a pasar a partir de ahora, condicionando sus posturas a las de los otros. Estrategias de reojo y movimientos políticos que tampoco han sido bien dirigidos dentro principalmente del PP y de Cs.

Casado ha dejado al PP en tierra de nadie. De cara al Gobierno se interpretó como un ‘no’ esa abstención, pero se ha encontrado que su objetivo de tensionar y salvar in extremis con la abstención la votación no ha sucedido. El Ejecutivo logró armar una mayoría alternativa sin necesidad de los populares, por lo que los votos de los diputados de Génova 13 fueron irrelevantes.

El líder del PP realizó un discurso durísimo lleno de insultos al Gobierno y decidió no ejercer una oposición de Estado y de unidad. Desde el lunes llevaba con la amenaza de no apoyar al Gobierno, sin presentar un plan concreto. Luego señaló las leyes sanitarias para poder ejercer el confinamiento, pero desde Moncloa creen que no se puede limitar el derecho deambulatorio y de reunión sin tener el estado de alarma.

Barones y diputados dentro del partido están profundamente preocupados por qué no saben cómo interpretar esa jugada y cómo se puede vender ante los ciudadanos: la abstención no permite defender que se actúa con la unidad del sí y tampoco que se hace la más dura oposición con el ‘no’. Y el ‘sí’ se lo ha llevado Cs y el ‘no’, Vox.