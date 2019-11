‘Antiguas pero modernas’, de Mar Abad (Libros del K.O)

Pilar Eusamio, de la Librería Los Editores, de Madrid, recomienda:

Empiezo confesando que cuando me pasaron el libro dije en voz alta delante de sus editores ¡Otro libro de mujeres! Me gusta la buena literatura sin importarme el género ni la personalidad de quién se esfuerza por regalarme una gran historia. A veces la suerte hace que un libro caiga en tus manos sin buscarlo. Son historias que te encuentran. Cansada de frases hechas y elogios de la crítica a libros que no merecen hueco en las estanterías propongo la lectura de un libro que me mantuvo despierta dos noches, comiendo de cualquier manera para no perder un segundo.

Se trata de la biografía de cuatro mujeres, la autora entra de puntillas en el texto para dejar que las protagonistas cuenten su propia historia. Cuando te encuentras inmersa en el libro, sientes que estás viviendo a principios del siglo XX y consigues oír la voz de Rosario de Acuña, de Sofía Casanova, Carmen de Burgos y Aurora Bertrana y estás, en sus luchas que siguen siendo hoy las nuestras aunque las disfracemos de “–ismos”. Mar Abad ha hecho un excelente trabajo, muy difícil de conseguir. Que la voz de la narradora quede velada por las distintas voces de las protagonistas.