INTERNACIONAL

DiCaprio y De Niro subastan un papel en la nueva película de Scorsese con un sorteo solidario

"Si alguna vez te has preguntado cómo es trabajar con el gran Martin Scorsese, esta es tu oportunidad". Los actores se unen a la moda de los 'challenges' (retos virales en internet) para recaudar dinero destinado a los más desfavorecidos, que están viviendo una situación crítica durante la crisis del coronavirus. El premio es conseguir un pequeño papel en su nueva película: 'Killers of the Flower Moon'.