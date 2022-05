Discriminar no puede salir gratis

Marcos del Mazo via Getty Images

El PSOE lleva varios años trabajando para que la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación sea una realidad. Y por fin lo será. Después de cuatro intentos y de quedarse dos veces en las puertas de su aprobación por la convocatoria de elecciones, la ley está llegando finalmente a la meta: su publicación en el BOE .

Nos educaron para vivir en paz, en los valores de la convivencia, el diálogo y el entendimiento y esta es una ley de reconocimiento a la igualdad, la diversidad y la no discriminación. Una ley para acabar con el desprecio, la humillación y el odio. Porque la discriminación es invisible en ocasiones, pero existe de manera oculta porque las víctimas no se atreven a denunciar y se encuentran solas e indefensas. Por eso, esta es una ley para reparar y otorgar dignidad a quienes les han arrebatado sus derechos.

Esta ley avanza en los textos ya vigentes, impulsados siempre por el Grupo Socialista, e incorpora el reconocimiento de la discriminación por motivos sociales y personales que ahora no tenían amparo legal. Así, por ejemplo, en la discriminación por origen racial o étnico recoge distintas formas de racismo, xenofobia y antigitanismo.

Es una ley que pretende garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación y que desarrolla los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución. Es una ley que demuestra, una vez más, que, cuando gobierna el PSOE, España avanza para construir una sociedad más igualitaria y feminista. Es una ley para proteger derechos, algo que parece molestar mucho a la ultraderecha y una parte de la derecha.

La ley establece la figura de la autoridad encargada de proteger y promover la igualdad de trato y no discriminación. Será un organismo independiente y unipersonal, con recursos públicos y que podrá investigar de oficio la existencia de posibles situaciones de discriminación. Y es una ley que introduce también el agravante cuando ese comportamiento discriminatorio lo comete un servidor público.

Esta ley no es un texto aislado, forma parte del ADN de las y los socialistas y de nuestro compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, y con el pleno respeto a los derechos humanos. Un compromiso que muestra a diario el Gobierno feminista que preside Pedro Sánchez. El PSOE entiende la política como un servicio a la ciudadanía que garantiza sus derechos en todos los ámbitos y que sanciona las conductas que no respetan estos principios fundamentales.

Es una ley que permitirá perseguir las infracciones que, sin ser delito, atenten contra la dignidad de las personas y la diversidad de nuestra sociedad. No es una ley penal, sino que aborda la tutela y la reparación mediante el establecimiento de sanciones administrativas. Nace con un doble enfoque: preventivo y reparador. Prevenir cualquier tipo de discriminación y por ello incorpora acciones formativas y de concienciación, pero a la vez amparo y resarcimiento de las víctimas otorgándoles instrumentos legales para que puedan ejercer ese derecho.

“Discriminar no debe salir gratis en España”, decía nuestro compañero Pedro Zerolo. No, con esta ley no saldrá gratis.