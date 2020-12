Qué se ve en la foto tras Felipe VI y otros datos del discurso de Navidad que no sabías

El rey Felipe VI ha pronunciado su esperado discurso de Navidad, en el que ha pasado de puntillas por los escándalos del rey emérito, Juan Carlos I, y en el que ha dedicado una gran parte a la pandemia de coronavirus.

Pero hay mucho más allá del mero discurso del rey en el discurso del rey.

Esto es todo lo que has visto pero no te has dado cuenta sobre la alocución regia:

1. Ha durado 14 minutos y 15 segundos con los himnos y 13 minutos y 30 segundos sin los himnos.

2. Contiene un total de 1.697 palabras.

3. Se ha grabado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela.

4. ¿Va de negro? ¿Va de azul? Nada de eso. El rey iba de gris marengo, con camisa blanca y corbata azul.

5. Se ha despedido en las tres lenguas cooficiales: euskera, catalán y gallego.

6. El libro que vemos sobre el mueble de la izquierda de la imagen es la Constitución española.

7. La fotografía que aparece enmarcada se corresponde al acto de homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus celebrado el pasado 16 de julio en el Palacio Real. En ella, vemos al rey y a la princesa Leonor en el momento de depositar rosas blancas ante el pebetero.

8. La figura que se ve a la derecha de la imagen es un misterio con el nacimiento del niño Jesús, la virgen María y a San José. Se corresponde a la colección privada de la Casa Real.