Volvemos al asunto de la visión o propósito. Todo negocio tiene o debe tener una razón por la que existe, que no es ganar dinero porque esa es la consecuencia de toda empresa. La visión puede ser, por ejemplo, causar un impacto ambiental positivo, ayudar a remediar ciertos problemas logísticos, cambiar el statu quo de la comunicación, proveer de comida, garantizar la protección de los consumidores, etc. A eso también se le conoce como “el porqué” de la compañía.

Muy fácil. Por un lado, si la organización tiene como prioridad proteger y cuidar a sus empleados con las políticas adecuadas, es muy probable que éstos se lo agradezcan a través de su trabajo, llevándola por bandera y sintiéndose orgullosos de su marca. Es más, Richard Branson tiene una frase que me encanta que lo resume de forma simple: “lo más importante para mí no son mis clientes sino mis empleados, ya que si cuido de mis empleados ellos cuidarán de mis clientes”.

Quiero decir que el trabajo que desempeñemos tenga un propósito para nosotros. Si ese trabajo otorga un significado al hecho de levantarnos cada día para ir a trabajar o no. Está claro que si vas vacío a trabajar, sin una motivación que te permita sentirte realizado, no desempeñaras una buena labor profesional y te convertirás en un autómata, perjudicándote a ti y a tu organización.

¿Cómo surge Efficient Happiness?

Surge ante la necesidad de remediar lo que hemos estado hablando. Las empresas están perdiendo mucho dinero sin darse cuenta por el hecho de no tocar las teclas adecuadas de la felicidad laboral.

¿Cuáles son esas teclas?

Conocer a las personas, dejarlas hablar, escucharlas, tener comunicación fluida y real, fomentar la creatividad, dar una libertad controlada, reconocer las tareas, proponer retos que permitan la superación y, como decía antes, dar un sentido al trabajo que se realiza para alinear visión corporativa con intereses individuales. Ah, y por supuesto tratarlas bien, como debería marcar el sentido común.

¿Cómo conseguís vuestros objetivos?

Principalmente a través de lo que hemos llamado el servicio de Chief Happiness Officer, con el que nos convertimos en un miembro más de la compañía durante un tiempo y en donde partiendo de una definida visión de la compañía, la auditamos a nivel de personas, es decir, las conocemos, para detectar qué hay que mejorar para que estén felices y qué políticas debemos diseñar para alinear intereses individuales con los de la organización. Así detectamos puntos fuertes y débiles que la compañía debe explotar o remediar.

También lo complementamos con formaciones y conferencias. Además, gracias a uno de nuestros partners podemos certificar la felicidad laboral.

¿Qué me dices de los “team buildings” y dinámicas de grupo?

Para mí, sirven de poco. Muchas organizaciones caen en el error de gastarse miles de euros en actividades que fomentan el compañerismo, que están muy bien siempre y cuando sean un mero complemento a lo importante, que es bajar al día a día del empleado. Piensa en que después de la actividad volveremos a nuestro puesto de trabajo y los problemas que había no habrán desaparecido como por arte de magia, sino que seguirán ahí.

¿Quién forma vuestro equipo para tal cometido?

Profesionales que provienen de la alta dirección de multinacionales, de los recursos humanos, del mundo del deporte, de la medicina y nutrición, del mundo del branding, del PNL y del coaching. Asimismo contamos con dos partners en Estados Unidos y otros en España para dar una mejor cobertura de nuestros servicios.

He leído que también colaboráis con Tal Ben-Shahar, el gurú de la felicidad de Harvard.

Sí. Concretamente somos los partners para España de su escuela, la Happiness Studies Academy. Para nosotros fue un honor poder contar con Tal y su equipo ya que vamos en la misma dirección.

¿Y todo el mundo ve con buenos ojos la felicidad en el trabajo?

Normalmente sí, aunque hay personas que no lo acaban de entender. Pero no pasa nada, no puedes gustar a todos. Hay quienes recibieron una educación profesional que no les enseñó que la felicidad en el trabajo es sinónimo de rentabilidad y eficiencia. Como decía antes, es cuestión de supervivencia empresarial.

¿Qué es esto que llamáis “felicidad eficiente”?

Es el concepto que hemos creado para definir, precisamente, ese estado que permite a las organizaciones ser más eficientes y dar su mejor versión en el mercado. Sería como la felicidad de las organizaciones como ente.

Para ir acabando. ¿Qué es para ti la felicidad?

Es lo que permite que dé lo mejor que hay en mí, lo que permite que esté bien conmigo mismo y mi entorno. Lo que me permite vivir pleno y disfrutar cada día de mi vida.

Y por último dos preguntas rápidas:

¿Eres feliz en el trabajo?

Totalmente. Ha sido un largo viaje hasta llegar aquí y soy completamente feliz.

¿Un consejo a quien quiera ser feliz?

Que se centre en lo importante, las personas, que entienda que el tiempo es limitado y que cada minuto que pasa sin hacer lo que quiere es un minuto que pierde para siempre. Que no espere que las cosas sucedan y que tome acción. Que agradezca el hecho de vivir y que siempre trate con respeto y humildad a sus semejantes.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs