El 55% de los españoles reclama un referéndum sobre monarquía o república

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Una mujer muestra un cartel de "no a la corona" durante una protesta antimonárquica.

El 55% ha contestado que sí debería ser convocada una consulta, frente al 36% que se ha inclinado por el no. Al entrar en detalle, se aprecia que el apoyo al referéndum es mayor entre los más jóvenes y en los territorios de norte del país.

El sondeo revela también que el 35% cree que la monarquía es un problema para el país y que el 62% considera “insuficiente” el gesto del emérito para no dañar a la institución y a Felipe VI.

No hay un solo segmento de edad ni un solo territorio en el que la opción “Sí” sea mayoritaria como respuesta a la pregunta “La decisión de Juan Carlos I de abandonar España, ¿es un gesto suficiente para no dañar a la monarquía y a Felipe VI?”. El “no” gana por amplia mayoría también entre hombres y entre mujeres.

La corona como problema

El 35% de los encuestados ha elegido la opción “La monarquía es un problema para el país” como respuesta a la pregunta ”¿Cuál es tu opinión sobre la monarquía en España?”. A ese porcentaje puede sumarse el 29% de españoles que ha elegido la respuesta “La monarquía es tan problema como lo sería cualquier otro modelo de Estado (p.ej. una República)”. Estos no cargan las tintas en la monarquía, pero no niegan que sea un problema. Quienes sí lo hacen son el 28 de los encuestados que ha elegido “La monarquía no es ningún problema para el país”.