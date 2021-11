El actor Manolo Solo, ovacionado en Twitter al contar lo que le ha dicho una señora en la calle

El actor Manolo Solo, ganador del premio Goya en 2016 por su papel en Tarde para la ira, ha emocionado a miles de personas en Twitter al contar lo que le ha dicho una señora por la calle.

Solo, uno de los intérpretes con más trabajo y más reconocidos de España, ha contado que una mujer le ha parado por la calle —y eso que iba con mascarilla— y le ha espetado directamente que le adora.

La señora lo ha puesto en el mismo escalafón que a Fernando Fernán Gómez y que a José Sacristán. Un halago que, ha reconocido, ha hecho que le tiemblen las piernas.

“Una señora me acaba de reconocer por la calle (con mascarilla) y me ha dicho: Manolo Solo? Le adoro. Mi Fernando Fernán Gómez, mi Sacristán y usted. Y se ha ido, sonriéndome con la mirada. Me tiemblan las piernas, me brillan los ojos. Creo que es un buen momento para retirarse”, rezaba el tuit completo.

Un mensaje que acumula más de 2.100 ‘me gusta’ en pocas horas. Tal ha sido la repercusión de su tuit que ha tenido que aclarar en otro mensaje que ni mucho menos piensa en retirarse.

“Que no que no que no…que era una licencia poética sostenida en la magia del momento. No amenazo con retirarme. Antes bien con reiterarme”, ha escrito en otro tuit.