El actor Víctor Clavijo sube este vídeo tras las palabras de Ayuso y no para de compartirse

“No en todos los casos los ciudadanos tienen que estar esperando o haciendo colas y en algunos no cogen el teléfono, se cuelgan o de repente no hay médicos. Lo vamos a investigar”.

Le recuerdan que durante su mandato ha cerrado más de 40 centros de salud y ha despedido a más de 7.000 sanitarios.

Entonces llega el estallido total: “Esto es un complot contra mí. Los sanitarios no quieren trabajar y deben que arrimar el hombro hasta que no les quede una gota de sangre en su cuerpo, hasta que no puedan más. Sus vidas me pertenecen, los que enferman lo hacen para joderme. Son una panda de comunistas flojeras, que se hagan un puto test de antígenos en las farmacias”.

Ahí vuelve a ser interrumpido al ser preguntado por cómo quiere que les atiendan si están enfermos. “Que aprendan medicina o busquen un tutorial de YouTube”, responde.

“Debió preverlo a tiempo”, le indican. Mientras la sala se va llenando, Ayuso (representada en la figura de Hitler) grita que ella no es adivina y que la gente en las últimas elecciones la votaron para poder tomar cervezas.

“Pues toma cervezas. Me votaron para eso. Y ahora no les basta con las terrazas que les abrí, incluso pensé en un puto musical de Nacho Cano para tenerlos contentos, pero eso no les basta. Quieren salud, cerveza, quieren todo y yo no puedo más. De verdad, quiero que todos los españoles se saquen el título de sanitarios, así no faltarán”, exclama desesperado.

La escena termina con el protagonista afirmando que tiene que pensarlo todo y que no se metió en política para eso. “Yo pensaba que era todo más fácil, que las cosas salían porque yo lo valgo pero no, viene un virus a joderme la vida. Un puto virus comunista tenía que ser, si es que los progresistas no traen nada bueno”, remata.

