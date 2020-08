Cuando vio la noticia de la salida de España del monarca, J. Warx pensó inmediatamente en añadirles las gafas del meme thug life y renombrarlo y cambiarlo a Chiques, luego os hago Bizum (el método de transferencias digitales de dinero a través de una aplicación): “En su día me dije que lo tengo que pintar 100%, pero esto ahora se me puso a tiro, solo tuve que coger un rodillo y volverlo a pintar”.

“Realmente lo hice a mediados de julio cuando la estaba liando todo el rato. y le puse varios detalles como un título que ponía Corina real o un pin de Suiza en la solapa, pero esta semana lo he modificado”, explica el autor.

Durante las dos horas que estuvo dibujándolo, le paró la Policía, algo que le extrañó porque estaba pintando en un “muro de festival”, es decir, aquellos que tienen permiso y están cedidos para pintar, explica.

“Me dijeron que no tenía permiso, intenté convencerles, pero fueron a contactar con el dueño. Unos vecinos me vieron y lo más lógico es que me sancionen con una multa de 200 a 600 euros, que se quedaría de 100 a 300”, recuerda.

J. Warx, que tuvo que volver después para terminarlo, bromea con que sería muy gracioso que le multaran por dibujar al rey, aunque después reconoce que “realmente sería por pintar sin permiso”.

“El sitio salía en festivales y si alguien se ha empeñado es porque estaba pintando al rey. Igual al dueño no sabía que iba a pintar eso y al enterarse no le ha hecho gracia”, afirma.

La acogida por lo general considera que ha sido buena, ya que a muchos les hizo gracia. Incluso alguno le llegó a decir mientras añadía las gafas que no lo borrara. También recibió algún comentario diciéndolo que se metiera con otras personas. “No me metí con la casa real, solo con el rey emérito”, se defiende.

Este joven creador de arte urbano está destacando en Valencia por sus grafitis que representan memes. A este del rey o al de Fernando Simón atragantándose con la almendra ha añadido otros como el de un niño que fue al programa de Antena 3 El Diario de Patricia. Cuando le preguntaron la razón por la que fumaba siendo tan joven, respondió que para hacerse el chulo.

J. Warx lo cambió e hizo una crítica a los que llevan mal la mascarilla al preguntarse por qué no se la ponen bien. “Pa’ hacerme el chulo”, es la respuesta.

“Ahora pinto cosas de actualidad en meme con cosas más antiguas. Son memes combinados con la actualidad”, finaliza.