Están hablando en español en un restaurante de EEUU, un hombre se acerca y lo que les dice es muy preocupante

La situación que han vivido un grupo de mujeres que estaban hablando en español en un restaurante de Estados Unidos les ha dejado tan estupefactas que una de ellas ha compartido su experiencia en TikTok.

"Primera vez que me pasa esto en los dos años que llevo viviendo aquí. Todo fue por un señor mayor que, según él, nos estaba haciendo la broma del año. Eran las 23.00 y estábamos dos argentinas, una venezolana y una española charlando en una mesa de un restaurante que ya había cerrado pero nos podíamos quedar ahí", empieza diciendo la usuaria @marionsfalomi, española que vive en EEUU.

"Y un señor mayor de unos 70 y pico años sale del restaurante y se nos para enfrente y en inglés nos dice: 'Estamos en América, aquí se habla en inglés", relata.

Dicho eso, la propia usuaria subraya: "Uno: América es todo el continente y se hablan muchísimas más lenguas que no es sólo el inglés. Para empezar por ahí. Dos: yo le respondí: 'Nosotras podemos hablar inglés si tú quieres y mis otras amigas no contestaron nada'. Cuando él vio nuestras cara de decir: 'Vamos a saltar a decirte algo, el señor dice: 'No, no es broma. Yo sé que vosotras podéis hablar más de tres lenguas seguramente y yo solamente puedo hablar una", cuenta.

"Me quedé con una cara de patitiesa... de: 'Señor, ¿has salido de EEUU e los 70 años que tienes? ¿O te has quedado en este país envuelto toda tu vida? Pero nos quedamos con un mal sabor en el cuerpo de decir: qué gente tan infeliz", admite.

Por eso, acaba preguntado a sus seguidores si ellos dirían en algún momento a alguien en España: "Estamos en España, aquí se habla español".

La usuaria destaca que esa persona no sabía si eran turistas, si eran de allí, si estaban de intercambio ni nada: "Es como que me apreció super atrevido".