“Me he pronunciado muchas veces sobre cómo hay que acoger a los homosexuales, tengo amigos que lo son y siempre han recibido de mí un trato exquisito”, ha subrayado el cardenal arzobispo.

Al ser preguntado por esas palabras tras la presentación del Año Jubilar 2020 del Santo Cáliz, Cañizares -que fue vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) hasta marzo pasado- indicó que no tiene “ninguna observación ni valoración” que hacer al respecto y que se “adhiere” a lo expresado por el papa.

“Yo tengo un amigo gay, pero...”. Así suelen empezar muchas argumentaciones contra los homosexuales , pura homofobia, cuñadismo. Ahora, quien ha usado la frase ha sido el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares , aunque por una vez no ha añadido un “pero” y se ha “adherido” a la histórica defensa del Papa Francisco de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Sin el mismo énfasis, pero sin replicar al jefe.

Ahora, lo que hace es defender el que, a su juicio, es “el texto más bello y más cercano a los homosexuales está olvidado por completo por los medios y por todos, no se conoce, no se ha divulgado, no sé por qué”, en alusión a un escrito que fue elaborado “por la Congregación para la Doctrina de la Fe cuando estaba dirigida por el cardenal Ratzinger”, posteriormente Benedicto XVI.

“Estoy siempre con el papa, en todo, y también con su encíclica Fratelli Tutti, que se ha malinterpretado y divulgado de forma escasa”, ha apuntado Cañizares, quien ha invitado a hacer una lectura en profundidad de este texto, que “tiene en su frontispicio el amor de hermano, de buen samaritano”.

Preguntado por el encuentro que mantendrán en Roma el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el papa Francisco el próximo sábado, el arzobispo de Valencia se ha limitado a apuntar que espera que la reunión “dé muchos frutos”.

Hombre y mujer, y ya

Por su parte, el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha asegurado este jueves que las declaraciones del papa no afectan a la doctrina de la Iglesia dado que “el matrimonio es entre un hombre y una mujer”.

El obispo de la Diócesis de Getafe ha asegurado en un acto en esa ciudad madrileña que el papa, “en ningún momento, llama o afecta a lo que es propio de la doctrina social de la Iglesia, que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer por creación”.

García Beltrán ha explicado que la intención del papa era “decir que todos los hombres y las mujeres tienen derecho a las prestaciones civiles por parte de un estado o de un gobierno y que, por tanto, no se puede hacer en este sentido discriminación ninguna”.

En todo caso, según el obispo de Getafe, “está claro que la Iglesia respeta el afecto o la tendencia” de hombres y mujeres.