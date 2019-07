El castellano del Nuevo Mundo

Cuando los primeros colonizadores llegaron a América, una tierra tan distante y distinta de la Europa que habían dejado atrás, pronto se dieron cuenta que su idioma no contenía las palabras necesarias para nombrar a una amplia cantidad de plantas, animales o utensilios que nunca habían visto antes. Es entonces que en sus descripciones del nuevo continente, en lugar de inventar palabras nuevas en español para definir las nuevas cosas, adoptaron las nativas ya existentes.

El náhuatl y el taíno son las lenguas indígenas que más aportaron al español de hoy pero no las únicas. El primero, era el idioma de los aztecas o mexicas que aún es la lengua indígena más hablada en México.

Todas estas palabras que el español ibérico no utiliza, en México las adoptamos del náhuatl. Mejor dicho, son palabras que se negaron a ser conquistadas, castellanizadas o taínizadas. Y aunque todas ellas se encuentran aceptadas por la Real Academia Española, que incluye al menos 200 palabras provenientes del náhuatl, no todas llegaron a cruzar el Atlántico.

Palabras taínas como huracán, hamaca, iguana, barbacoa o canoa, no solo quedaron plasmadas en nuestro español de hoy sino que se usan también en otros idiomas como el inglés. Huracán por ejemplo, significa “ centro del viento ” y barbacoa era el nombre que los haitianos le daban a la parrilla que usaban para asar las carnes a la llegada de los españoles. Canoa viene del caná-oua que significa textualmente “vaciar un árbol” y se cree que esta pudo ser la primer palabra de procedencia amerindia en cruzar el Atlántico ya que quedó plasmada en las primeras descripciones de Cristóbal Colón donde hablaba de la “canoa india”.

Fue así que con la conquista comenzó un enriquecimiento no solo en el lenguaje si no también en la gastronomía, al encontrarse los españoles con frutos y animales que nunca habían visto antes y viceversa.

Desde Ucrania, donde chocolate se dice шоколад (que se lee shocolad), hasta el somalí shukulaatada, pasando por el inglés y el francés, el término viene de xoxoatl, de xococ agrio y atl agua. La RAE lo define como amargo en lugar de agrio, pero amargo en náhuatl sería chichic que no tiene relación alguna con la palabra chocolate y es solo uno de los muchos casos en los que distintos académicos y estudiosos no logran ponerse de acuerdo. La palabra jocoque, en cambio, tiene la misma raíz, xococ, y aunque los indios de México no tenían vacas y se desconoce si consumían leche de burros o de algún otro animal, es posible que fuera con la llegada de los árabes que venían con el ejercito español que los aztecas adoptaron esta forma de consumir la leche fermentada o “agria” que hasta la fecha es tradición en muchos lugares de México.

Chile y chipotle, que quiere decir “chile ahumado” son otras de las palabras del náhuatl que se mantienen vivas en el español aunque en gran parte de Sudamérica por ejemplo, utilizan más la palabra ají del taíno en lugar de chile.

La palabra mapache, de mapach que significa “el que tiene manos”, aguacatl que en náhuatl es también testículo, tomatl que quiere decir “agua gorda” y curiosamente tiza, que en México en su lugar utilizamos la palabra “gis” proveniente del griego, viene de tizatl que significa yeso. La eliminación del sonido “tl” en las palabras náhuatl que se adoptaron en el español es una constante ya que los conquistadores carecían de una pronunciación similar.

También es cierto que algunas palabras como itacate, a pesar de haber sido incluidas en el diccionario de la Real Academia Española, en su uso común nunca llegaron hasta el viejo continente. !Y mira si serían útiles! Un día, hablando con una de mis primas en Granada, en el sur de España, mientras mi tía me preparaba un tupper lleno con las sobras de comida, le dije que estaba esperando mi itacate y descubrimos que al español de España, también llamado ibérico, le falta un término que tenga el mismo significado (y claro está, que no es a falta de sobras de comida en las casas españolas).

La RAE define itacate como “provisión de comida” y según la página de etimologías de Chile, una de las más útiles y completas que he encontrado en torno a este tema, viene del náhuatl ititl que significa vientre e itacatl, mochila.

Otras palabras que existen en la RAE pero se han mantenido como mexicanismos son popote de popotl que en México utilizamos en lugar de pajita y significa textualmente “paja” o papalote, que viene del papalotl mariposa que usamos en lugar de cometa de papel, o chapulín que en náhuatl significa “el que rebota como hule” en lugar de saltamontes. En México no solo abrazamos sino que también apapachamos, es decir, apretamos, aplastamos o hasta mallugamos.