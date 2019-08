El comentado vídeo de Álvaro de Marichalar: se tira al agua y...

Este miércoles se encontraba en Tossa de Mar, en Girona, cuando vio una estelada sobre unas rocas en la playa: “Hay una bandera de aspecto cubano, una cosa un poco rara. Ah no, es una de la mafia separatista del 3%. Eso hay que quitarlo”.

Navegando por el noreste de España voy limpiando los símbolos contrarios a la democracia, a la libertad y a la ley. Nuestros compatriotas “separatistas” no saben lo que dicen porque desconocen la realidad y la verdad. Su “sentimiento” es un sentimiento FINANCIADO por la MAFIA+3% pic.twitter.com/XsVBKJamUf

“Misión cumplida. Lo hemos quitado. Ha habido unos invdividuos que han intentado amedrentarme y les he dicho que no sean traidores, vivan de pie y no se dejen manipular por la pequeña organización mafiosa que desde hace 40 años usurpa la tierra catalana”, ha relatado.

“Viva la libertad, viva la Cataluña y viva siempre España”, ha concluido, antes de mandar un beso a la cámara.

Esta publicación ha provocado una oleada de reacciones en Twitter y acumula más de 900 respuestas, 400 retuits y 930 me gusta.