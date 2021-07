El Congreso, cerca de tumbar el decreto de interinos que divide al Gobierno

El Congreso podría tumbar este miércoles el decreto ley para la estabilización del empleo temporal en la Administración Pública, cuya convalidación puede quedar finalmente en manos del PP. Es más, la víspera de la votación ni siquiera hay un acuerdo en el seno del propio Gobierno, ya que Unidas Podemos no tiene decidido el voto, según informan fuentes de esta formación a Europa Press.

La propia portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, confirmó por la mañana en rueda de prensa que seguían las negociaciones con sus socios para votar juntos el decreto e incluso poco después desde esta formación avanzaban su apoyo. Sin embargo, a última hora de la tarde la dirección del grupo confederal mantenía que la negociación seguía abierta y que aún no habían tomado una decisión sobre el sentido del voto de sus 35 diputados.

Aun reconociendo “elementos importantes de avance” para estabilizar empleo público, Unidas Podemos lamenta la falta de “garantías”, exigiendo que las pruebas no sean eliminatorias y que los aspirantes puedan recurrir a la mejor nota alcanzada en los procesos anteriores.

En todo caso, aun contando con el ‘sí’ del PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35), el Gobierno quedaría lejos de asegurar la supervivencia de este decreto, que ya está en vigor, pero si no es convalidado decaerá. Por el momento, el Gobierno tiene amarrados el voto de Nueva Canarias y el del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), según han informado a Europa Press desde ambas formaciones.

En el lado del ‘no’ se encuentran en estos momentos Vox (52), Esquerra Republicana (13), Bildu (5), el PDeCAT (4), Junts (4), la CUP (2), el Bloque Nacionalista Galego (1), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1). Un total de 83 ‘noes’, a los que podrían unirse otros dos de Unión del Pueblo Navarro.

También pueden pasar a este bloque Más País-Equo-Los Verdes (2) y Compromís (1), que se debaten entre el rechazo y la abstención. Desde Teruel Existe (1) se inclinan por la abstención, si bien buscarían tramitar como proyecto ley la norma para modificarlo, lo que abre la puerta a un posible apoyo.

No se han pronunciado aún ni Ciudadanos (9 diputados) ni el PNV (6), que afirman no tenerlo decidido. Sin embargo, su apoyo no bastaría para que el Gobierno, en caso de sumar los 155 votos de PSOE y UP, se garantizara el éxito.

De no cambiar las cosas, el Gobierno estaría en manos del PP, que podría garantizar la supervivencia del decreto con su abstención, aun cuando Unidas Podemos decidiera desmarcarse de su socio y no lo apoyara.

ERC: “Tiene mala pinta”

“Tiene mala pinta”, ha resumido el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que considera “injusto” que una persona que lleve trabajando 30 años en la Administración deba “competir” por un puesto con otros opositores, y por ello cree que “hay que proteger a los trabajadores, sean como sean y tengan la condición que tengan”.

“Es una propuesta muy poco consensuada. A nosotros no nos ha llamado nadie y me consta que a muchos grupos tampoco. Ahora mismo, desde nuestro punto de vista, es inaceptable”, ha dicho, lamentando que el Gobierno siga “con las mismas manías y vicios, pensando que tiene mayoría absoluta”. “Es una miopía bastante curiosa”, ha apostillado.

En términos similares se ha pronunciado su homólogo del PDeCAT, Ferran Bel, que también recela de los ofrecimientos del Gobierno para cambiar el decreto “a última hora cuando no les salen las cuentas”. “Quizás no les salgan ni dentro del mismo Gobierno”, ha elucubrado, lamentando en todo caso que la vía propuesta por el Gobierno “no es una buena decisión para la Administración local”.

Bildu en el “no” y PNV por decidir

El Gobierno ni siquiera tiene atado aún el voto del PNV (6 diputados), que pese a la reunión celebrada este lunes del Euzkadi Buru Batzar (Comisión Ejecutiva del partido) no tiene decidida su posición, según han informado a Europa Press fuentes de esta formación, que reconocen contactos con el Ejecutivo para lograr su apoyo.

Desde EH-Bildu (5 diputados) también rechazan en el decreto por su contenido y la vulneración de competencias, por lo que reclaman cambios. “Si se mantiene tal cual y no hay cambios, votaremos en contra”, afirman desde este grupo.

PP: “Que convoque elecciones”

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha asegurado al respecto, vistas las dificultades para sacar adelante las votaciones, que “está claro que el Gobierno hace aguas, tiene muy poco futuro y recorrido”.

“Nosotros seremos responsables y actuaremos conforme a lo que creamos que es bueno o no para los españoles”, ha apostillado, tras ser preguntada por el sentido de voto de los ‘populares’, pero sin referirse concretamente a ninguno de los cuatro decretos que se someten este miércoles a votación.

En todo caso, Gamarra ha exigido al Gobierno “que no negocie con otros elementos que no tengan que ver con el contenido de los decretos”, ya que considera que “está saliendo caro, en términos también de debilitar el Estado su debilidad parlamentaria”. “Si tiene tantas dificultades para poder gobernar, lo que tiene que hacer es poner las urnas”, ha zanjado.