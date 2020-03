El delirio del crecimiento, en cuarentena

El Producto Interior Bruto [PIB] es amoral. El periodista del Financial Times David Pilling no se cansa de repetirlo. En El delirio del crecimiento, Pilling rastreó la historia de este índice económico y expuso sus evidentes contradicciones: al PIB le atraen las guerras, la contaminación y el delito y es el fetiche de nuestro tiempo. La crisis del coronavirus nos obliga a repensarlo todo. Pilling ha puesto en cuarentena la idea delirante de un crecimiento económico ilimitado y responde a mis preguntas “infectado” por esta sensación de urgencia:

ANDRÉS LOMEÑA: ¿Espera que el miedo al coronavirus despierte a los ciudadanos del delirio del crecimiento o viviremos una pesadilla al insistir en la importancia del PIB?

DAVID PILLING: La situación de peligro está cambiando tan rápidamente que cualquier respuesta parecerá desfasada en cuanto la tinta se seque en el papel, si se me permite esta metáfora en un diario digital. Hace falta una mente muy clara para lanzar ideas a largo plazo durante la agonía de una crisis como esta y no estoy nada convencido de que sea un buen momento para intentarlo, pero vamos allá. En cierto modo, la “coronacrisis” ayuda a poner las cosas en perspectiva. Por encima de todo, queremos vivir, queremos que nuestros seres queridos vivan y en general, querríamos que todo el mundo viviera formando círculos concéntricos cada vez más grandes (y esta no es que sea una visión muy altruista del mundo, donde todo el mundo sería igual de importante).

La mayoría de nosotros ya no puede hacer gran parte de lo que hacía unas semanas atrás como actividad económica habitual: no viajamos ni vamos a restaurantes o teatros y apenas compramos gasolina para el coche. Cocinamos más en casa y gastamos más tiempo con nuestras familias (o con nosotros mismos). La economía, consecuentemente, se ha hundido de forma dramática. Pero seguimos vivos. Algunos de nosotros, aquellos a los que al menos no nos afecta de forma tan directa, incluso podemos redescubrir algunas distracciones más simples como leer libros, ocuparse del jardín o cantar en los balcones. Los cielos pueden estar más claros porque hay menos chimeneas expulsando humo. Nuestras emisiones de CO2 han descendido enormemente. Así que en algunos aspectos, un acontecimiento como este puede ayudarnos a ver lo que es importante en la vida, siempre y cuando no nos olvidemos de que es la propia vida lo que está en la base de todo.

También podemos empezar a reconsiderar lo que hace valiosa una determinada actividad económica. Quizás nos arrepintamos de cómo se ha destinado el gasto público cuando las economías marchaban. ¿No deberíamos haber puesto más recursos en la sanidad pública, en los hospitales, respiradores, médicos y enfermeras? Ese aumento no tendría un gran impacto en el PIB, tal y como explico en mi libro. ¿No deberíamos haber hecho un mejor uso de nuestras instalaciones e instituciones en lugar de amasar más riqueza?

Por otra parte, la naturaleza del PIB es como una carrera armamentística. El razonamiento es como sigue: el PIB de tu país es más alto que el mío. Tú eres más rico que yo y quiero atraparte. Ahora podemos ver con claridad que en mundo interconectado, esa solo es una pequeña parte de la historia. Sería más importante darse cuenta de que tu debilidad es mi debilidad. Si no puedes contener el virus, antes o después llegará hasta mí. En una economía avanzada como la de Estados Unidos o Reino Unido, es doloroso observar que una fuerza de trabajo precarizada en nombre de la eficiencia no se pueda permitir faltar al trabajo, aunque eso implique extender el virus. Necesitaremos fondos públicos ingentes (quizás en forma de una Renta Básica) para intentar que esas personas se queden en casa. La alternativa podría ser una agitación social tremenda. Esta crisis puede ser, por tanto, un durísimo recordatorio de los peligros de la desigualdad.

Deberíamos ser cuidadosos. Sería ingenuo pensar que, enfrentados a un grave riesgo, nuestra naturaleza bondadosa saldrá a la luz o que de repente todos estaremos de acuerdo sobre los males de nuestra sociedad. Las personas llegaremos a conclusiones radicalmente diferentes. Algunas personas pueden concluir, por ejemplo, que su sustento está siendo sacrificado para frenar un virus que es bastante letal en personas de alrededor de setenta años; no es que el crecimiento económico sea indiferente para ellos, más bien lo sacrifican para salvar a los más mayores. Hay otros escenarios donde los individuos (y sociedades enteras) pueden volverse más egoístas, culpando a otros por sus dificultades. China y Estados Unidos se culpan mutuamente por los fallos a la hora de contener el virus. Y mira las repisas vacías en Reino Unido o las personas que venden gel de mano a un precio alarmante en eBay o Amazon.

No esperaba un momento tan repentino de claridad respecto al mundo.