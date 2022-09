El demoledor mitin de Meloni con Abascal que remueve al PP

Quieran llamarle extrema derecha o derecha dura, en ese mitin, la futura primera ministra de Italia dijo lo siguiente, en un español que entendió todo el mundo. Lo llevaba escrito. “No hay mediaciones posibles, o se dice sí o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB; sí a la identidad sexual, no a la ideología de género; sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte; sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista; sí a a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva; sí al trabajo de nuestro ciudadanos, no a las grandes finanzas internaciones; sí a la soberanía de nuestros pueblos, no a los burócratas de Bruselas; y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo”.