El deterioro económico ha acabado con el optimismo

Y es que, como digo, en estos momentos no existen motivos para seguir confiando en el crecimiento futuro. Al menos así lo han visto los bancos centrales, que han activado ya sus políticas de estímulos –aunque bajo mi percepción erróneas– para tratar de, ya no de revertir la situación, pero sí al menos paliar la desaceleración económica y dar mayor dinamismo a unos crecimientos que se encuentran prácticamente estancados. Para Mario Draghi, “unas políticas esenciales para tratar la situación que atraviesa la economía europea”.

Los crecimientos pronosticados para España, de acuerdo con los datos que presentaba Rafael Domenech de BBVA Research, muestran la clara desaceleración de la que hablo. Una desaceleración evidenciada en unos crecimientos que ya apenas superan el 2%, de acuerdo con el consenso entre organismos e instituciones. Si observamos los crecimientos proyectados en 2017, podemos visualizar cómo la economía española registraba tasas de crecimiento cercanas al 3,1%; en 2018, esta tasa cerraba el año con un 2,6%; ahora, en 2019, se prevé que la economía registre un básico 2%; a expensas de nuevas revisiones supeditadas al deterioro del entorno.

Unos crecimientos que siguen perdiendo ese dinamismo del que gozaban en años anteriores y que, de cara a las nuevas elecciones del 10 de noviembre, no pueden negarse. La desaceleración, como me gusta decir, no es algo subjetivo. La desaceleración es algo real y, cuando los indicadores así lo reflejan, seguir negando la realidad no va a cambiar el futuro del país. Un futuro que, desde todos los organismos españoles, ya avisan de que vendrá con más curvas de lo esperado.

Y es que, mientras la economía sigue desacelerándose, España sigue en su juego de formar un gobierno. Un gobierno que debe dar solución a un problema como lo es el bloqueo parlamentario y que, por otro lado, sigue lastrando los principales motores de crecimiento de nuestra economía.

Como digo, no podemos tomarnos esta situación a la ligera. La economía necesita reformas para tratar de dar solución a los problemas estructurales y coyunturales de la economía española y que le aporta mayor vulnerabilidad que otras economías de la zona euro. España es una economía que presenta unas características distintas y un margen de maniobra menor que el resto de homólogas, por lo que, de no darse un consenso parlamentario, seguiremos sin poder materializar esos pactos de estado que necesita nuestro país para sacar adelante nuestra economía.

