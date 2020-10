El economista que predijo la crisis de 2008 pone fecha al regreso a una situación como antes del coronavirus

Santiago Niño Becerra no es un economista más. Sus opiniones son siempre escuchadas con atención y sus augurios se tienen muy en cuenta porque vio venir la crisis del 2008 mucho antes que la mayoría de los mortales.

En 2006, cuando aparentemente todo iba bien, este experto avisó de que se iba a desatar un tsunami económico y social debido a las “elevadas tasas de endeudamiento”. Y no se quedó ahí: cuando esa crisis ya era una realidad y muchos apuntaban a que en 2010 se saldría del túnel, Niño Becerra volvió a acertar al asegurar que el mundo no saldría de la recesión hasta 2015 y que España no lo haría hasta 2018.

Ahora, el economista ha publicado un libro titulado Capitalismo 1679-2065, en el que pone esa fecha al fin del sistema. Además, en una entrevista en TV3 se ha atrevido a pronosticar cuándo saldremos de la crisis en la que estamos inmersos. Y no será, ni mucho menos, de forma inmediata.

“La crisis de ahora no es más que la continuación de la crisis que comenzó en 2007”, ha subrayado antes de explicar que es “muy parecida a la gran depresión de los años 30”, que se acabó en 1947, tras 17 años.

“En esta crisis, en el año 2024 llegaremos a una situación parecida a la que teníamos antes del coronavirus. 17 años”, ha anticipado a la vez que ha asegurado que el coronavirus simplemente ha acelerado, “ha puesto un turbo”, que ha hecho que pasasen antes cosas de lo que iban a ocurrir. Pero ha insistido en que, en cualquier caso, cuando llega el virus, “España está muy mal, muy mal”.

En este sentido, en otra entrevista en La Voz de Galicia, Niño Becerra ha afirmado que “la pandemia lo que ha hecho es que seamos conscientes de cosas que se sabían o de herramientas que se tenían y no se utilizaban”.

“Ha sido por necesidad. Ya tenemos una novedad que se llama teletrabajo. El teletrabajo llegó para quedarse. Ahora, lo que muestran los estudios es que hay personas que prefieren no teletrabajar, es un tema personal. Pero a la empresa media teletrabajar le sale mucho más barato que el trabajo presencial”, ha apuntado.