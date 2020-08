El fallo garrafal del 'Lazos de sangre' de Manolo Escobar del que avisó su hija: "Ese no es mi padre"

Sin embargo, su hija le cortó contundente. “Hay un problema, y es que ese no es mi padre”, señaló. El comentario de García fue recibido con risas en plató por el resto de colaboradores, entre ellos, José Manuel Parada, Bibiana Fernández o Rocío Carrasco.

″¡Pero Vanessa, que tú digas eso con lo que has vivido! ¡Qué estemos cometiendo este error tan grande!”, contestó Izaguirre. García, lejos de entrar en las risas de los colaboradores, recordó que ya había lanzado una advertencia sobre esa imagen que seguía minutos más tarde en la pantalla del programa.

“Es que lo dije... Esta foto ha salido en muchos sitios y muchos canales de televisión, y no es mi padre”, apostilló. Sin embargo, el resto de colaboradores siguieron con las bromas. ”¿Y quién es entonces? Yo creo que soy yo”, bromeó Izaguirre. “No lo sé”, respondió García.

“Está clarísimo, no lleva tupé. Si no lleva tupé no puede ser Manolo”, apostilló también en tono jocoso la cantante Charo Reina, invitada especial del programa.

Antes de que retiraran la imagen de la pantalla y cambiaran de tema, García volvió a recordar que ya había avisado al programa del error. “Ya lo dije, hay una foto que está rulando por ahí que no es mi padre. Que la quitéis que no es él”.