El Gobierno contacta con Cs para la investidura, aunque Arrimadas se desmarca: "Su prioridad es ERC"

Arrimadas se ha mostrado convencida de que la sentencia, que condena a los expresidentes socialistas andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, por delitos de malversación y prevaricación, no influirá en el gobierno de coalición pactado por Sánchez con Iglesias.

“Por lo que he visto, me parece que esto no va a tener ninguna afectación porque a Iglesias le molestaba mucho la corrupción del PP pero la corrupción del PSOE no le molesta tanto, porque el PSOE le va a hacer vicepresidente”, ha afirmado.

La dirigente de Cs no cree que el líder de Podemos vaya a poner en riesgo su acuerdo con Sánchez para “ser coherente con lo que dijo en su día con Rajoy”.

“Los de la superioridad moral tienen una doble vara de medir que es escandalosa”, ha insistido Arrimadas, que ha criticado además la “caradura de algunos negando que esto tenga nada que ver con ellos y diciendo poco menos que esto es de un partido extraterrestre con el que no tienen nada que ver”.

Esto ha provocado, según ha dicho, que aumente la indignación de los ciudadanos, no solo porque el dinero de los parados haya acabado en “juergas, fiestas y prostitutas” sino porque ahora se pretenda hacer entender que “no ha pasado nada o que esto es cosa del pasado o que hay un partido en el Gobierno que no tiene nada que ver con ello”.