El histórico acuerdo de coalición llega en Navidad

Ambos líderes, sonrientes, han repetido el abrazo de noviembre flanqueados por los principales negociadores que han hecho posible el entendimiento en la izquierda. Pablo Echenique, Ione Belarra, Alberto Garzón, Iván Redondo, Rafael Simancas y Adriana Lastra no se lo han querido perder.

Mientras las autonomías continúan a la gresca con el modelo de financiación autonómica que no acaba de llegar, Sánchez e Iglesias se preocupan de la España que se vacía y fijan tres medidas contra la despoblación: Estrategia Nacional frente al reto demográfico, creación de oficinas de despoblación en al menos 20 comarcas rurales que requieran una intervención urgente y medidas para la sostenibilidad del medio rural.

Ese ha sido el “gesto” que los republicanos pidieron al Gobierno y que, según avanzó la Cadena SER, es “aceptable” para el partido independentista, que aún no ha reaccionado al dictamen de la Abogacía, aunque han convocado una comparecencia a las 19.30 de este viernes.

Los abogados del Estado, que aunque han incidido en su independencia, siguen la estela del Ejecutivo, han resuelto que sea el Supremo, que condenó al líder de ERC a 13 años por sedición y malversación, el que decida en los próximos días cómo cumple con la resolución de los jueces de Luxemburgo.

El alto tribunal no tiene un plazo predeterminado para pronunciarse y su respuesta podría producirse a partir del día 3 o incluso después de Reyes. Este viernes, la Junta Electoral Central valorará si comunica o no a Bruselas que Junqueras está condenado por sentencia firme y, por tanto, no puede ni recoger el acta, ni ejercer su cargo como representante en la Eurocámara.

Antes, la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, debería convocar el pleno de investidura para que el debate se celebre el día 2 de enero. Un día después, Sánchez se sometería a la primera votación en la que necesita una mayoría absoluta (176 votos) que no tiene. Y 48 horas después, el día 5,—víspera de Reyes—, encararía la segunda votación en la que debe obtener la mayoría simple (más síes que noes).

El ‘sí’ vasco

Este lunes, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, también ha presentado el acuerdo con el que arrastrará a los 6 diputados del PNV al ‘sí’ en su investidura.

El dirigente socialista se ha comprometido a impulsar las “modificaciones legales necesarias” para reconocer las identidades territoriales de España y encontrar una solución al contencioso catalán y la adecuación del nuevo Estatuto vasco que se está redactando en Bilbao y que defenderá una nueva relación entre Moncloa y el Gobierno de Euskadi.

Las cartas de PSOE y Podemos están encima de la mesa de los 350 diputados que componen el Congreso y que decidirán si otorgan o no la confianza a Pedro Sánchez para que dé forma al histórico acuerdo que ha llegado en Navidad.