Todo lo que debes saber sobre el nuevo 15-M: la huelga por el clima

Lucas Barrero atiende con prisas la llamada mientras se dirige a unas prácticas de Biología y Ciencias Ambientales en Girona. Este estudiante onubense de 22 años forma parte de un grupo de 60 jóvenes de 18 países diferentes que ha viajado esta semana a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) para pedir acciones políticas (reales) ante la emergencia climática.

Las prisas no le impiden hablar con claridad de la huelga estudiantil que se celebra este viernes "a nivel mundial", y en la que jóvenes de todo el planeta reivindican un futuro justo. Barrero es pionero en esta lucha en España: lleva ocho semanas consecutivas (desde el 18 de enero) plantándose ante la sede de la Generalitat en Girona para protestar por la inacción ante el cambio climático.

"Empezamos siendo cinco y ahora somos 200", comenta orgulloso, al mismo tiempo que reconoce que la decisión de empezar esta lucha fue fruto de "un arrebato". "La chispa surgió un jueves por la tarde en casa, estábamos cinco amigos viendo el discurso de la Greta [Thunberg]. Ya llevábamos un tiempo dándole vueltas a la idea, y al ver su discurso y ver lo que pasaba en Europa semana tras semana, nos dio un arrebato y nos plantamos ante la sede de la Generalitat".

Este viernes la cifra de 200 personas se queda corta; unos 50 municipios españoles se han sumado a la huelga por el clima. Esto es todo lo que hay que saber sobre este movimiento de jóvenes que ya está haciendo historia.

Qué es

Una huelga estudiantil mundial por el clima. Todos los estudiantes, principalmente de instituto y universidad, tienen derecho a faltar a clase por la huelga. Según los organizadores de Fridays for Future, a partir de 3º de ESO los estudiantes no necesitan autorización para hacerlo. Si van a cursos inferiores y quieren hacer huelga, los menores necesitan un permiso de sus padres y tendrán que comunicarlo a su delegado de clase.

Cuándo es

Este viernes, 15 de marzo, aunque durante toda la semana ha habido movilizaciones con asambleas, marchas, talleres de carteles...

Quién la convoca

Los jóvenes. "No la convoca ningún partido ni organización, sino los jóvenes que luchan por el clima y que se están movilizando desde hace tiempo", aclara Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Cambio Climático de Greenpeace.

A través de las cuentas Juventud por el clima, Youth 4 Climate España y Fridays for Future en Twitter e Instagram, los jóvenes se han ido organizando hasta formar "un gran colectivo", describe Nuño. Greenpeace "respalda este movimiento desde sus comienzos en España" y asistirá a las marchas por el clima de este viernes, pero "iremos a título individual", matiza. "Siento respeto y admiración por ellos, pero sabemos que esta movilización es de los jóvenes", recuerda.

Los propios jóvenes admiten que no quieren casarse con nadie. "No queremos que nuestro movimiento se asocie a ningún partido político, queremos que siga en cierto modo puro", explica Alba Granado, de 19 años, que hará huelga y acudirá a la manifestación de Bilbao, donde estudia Educación Social. "No nos identificamos con partidos políticos, somos apartidistas, porque el problema es transversal, de todos", coincide Lucas Barrero (en la foto superior). "Esto no va de ideologías".

Pensábamos que estábamos solos, pero un día ves una camiseta, otro una chapa... Nos hemos ido encontrando y hablando desde los pasillos del instituto, hemos quedado y nos hemos reconocido en una lucha. Alejandra Marcos

"A mí no me ha comido el coco nadie. En mi casa se vota de Podemos a Ciudadanos. Pero sabemos leer y tenemos derecho a indignarnos con lo que nos están haciendo, que es robarnos", abunda Alejandra Marcos, de "casi 18 años", que se mantiene en contacto con los organizadores de las marchas en Bélgica, unas de las pioneras en la ola verde que recorre Europa. Madrileña, habla como una metralleta, a punto de entrar a clase. "Somos muchos los preocupados. Pensábamos que estábamos solos, pero un día ves una camiseta, otro una chapa... Algunos dirán que es una moda, pero no. Nos hemos ido encontrando y hablando desde los pasillos del instituto, luego en las redes sociales, hemos quedado y nos hemos reconocido en una lucha. No vamos a parar", avisa.

Qué piden

"Nos manifestamos para que nos escuchen", apunta directa Granado. "Los políticos tienen que tomar medidas reales y efectivas antes de que sea tarde". "Queremos acciones, y no palabras, porque eso no nos regalará un planeta nuevo", apoya Marcos.

En esa misma línea va el manifiesto que ha publicado Juventud por el clima en su web: "Nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro futuro. Si los políticos no hacen nada, haremos que nos oigan".

"Hemos de escoger entre políticas que no respetan los derechos fundamentales de las personas y que agreden nuestro entorno o bien elegir dar un paso al frente y exigir medidas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, que respete nuestro medioambiente y que no pongan en peligro nuestro futuro", prosigue. Y ellos ya han elegido: "Es el momento de traer esta ola de esperanza a España para que se pongan en marcha urgentemente políticas que cuiden de las personas y del planeta".

Aquí puedes leer el manifiesto completo.

Dónde se convoca

A estas alturas, casi es más fácil decir dónde no hay convocatorias. Según Tatiana Nuño, unos cien países de todo el mundo se han sumado a la huelga y ya hay mil municipios adheridos. En España, el número de ciudades participantes no ha dejado de crecer a lo largo de esta semana.

La rápida difusión hay que agradecérsela principalmente a "las redes sociales", admite Alba Granado, que han permitido a los jóvenes seguir las movilizaciones por toda Europa y crear "una red de ayuda y apoyo" entre municipios. "Era inevitable que la ola llegara a España", reflexiona la joven.

En esta lista elaborada por Greenpeace puedes consultar las convocatorias en España:

A Coruña : 13:00. Concentración en Praza de María Pita. Twitter. Instagram. Facebook

: 13:00. Concentración en Praza de María Pita. Twitter. Instagram. Facebook Albacete: 18:00. Concentración en Plaza de la Catedral (frente al Ayuntamiento). Twitter. Instagram.

18:00. Concentración en Plaza de la Catedral (frente al Ayuntamiento). Twitter. Instagram. Alicante: 18:00. Explanada de España (frente al Auditorio la Concha). Twitter. Instagram. Facebook.

18:00. Explanada de España (frente al Auditorio la Concha). Twitter. Instagram. Facebook. Almería : 19:30 Manifestación desde Puerta Purchena a Subdelegación del Gobierno. Instagram.

: 19:30 Manifestación desde Puerta Purchena a Subdelegación del Gobierno. Instagram. Barcelona : 12:00. Manifestación de Plaça Universitat a Plaça Sant Jaume. Twitter. Instagram. Facebook.

: 12:00. Manifestación de Plaça Universitat a Plaça Sant Jaume. Twitter. Instagram. Facebook. Badajoz . 12:00. Concentración en Plaza España (frente al Ayuntamiento).

. 12:00. Concentración en Plaza España (frente al Ayuntamiento). Bilbao/Bilbo. 13.00. Concentración en Laboa Plaza (frente a la biblioteca) 18.00. Concentración en el ayuntamiento. Twitter. Instagram.

13.00. Concentración en Laboa Plaza (frente a la biblioteca) 18.00. Concentración en el ayuntamiento. Twitter. Instagram. Burgos. 13:00. Concentración en la Plaza Mayor (frente al Ayuntamiento). Twitter. Instagram.

13:00. Concentración en la Plaza Mayor (frente al Ayuntamiento). Twitter. Instagram. Cáceres. 12:00. Concentración en Plaza mayor.

12:00. Concentración en Plaza mayor. Cádiz. 12:00. Concentración en Plaza San Juan de Dios. Twitter.

12:00. Concentración en Plaza San Juan de Dios. Twitter. Castellón. 11:30. Plaza de la Independencia (la Farola). Twitter. Instagram.

11:30. Plaza de la Independencia (la Farola). Twitter. Instagram. Córdoba. 13:00. Concentración en Calle Capitulares (frente al ayuntamiento)

13:00. Concentración en Calle Capitulares (frente al ayuntamiento) Ferrol. 11:00. Concentración en Praza do Cantón. 12:00 Manifestación de Praza de Amado García a Cantón.

11:00. Concentración en Praza do Cantón. 12:00 Manifestación de Praza de Amado García a Cantón. Gijón. 12:00 Concentración en Plaza del Parchís.

12:00 Concentración en Plaza del Parchís. Girona. 12:30. Concentración en Plaça Pompeu Fabra. 18:00. Gran marxa pel clima desde Plaça del Vi. Twitter. Instagram.

12:30. Concentración en Plaça Pompeu Fabra. 18:00. Gran marxa pel clima desde Plaça del Vi. Twitter. Instagram. Granada. 12:00. Concentración en Plaza del Carmen (frente al Ayuntamiento) Twitter. Instagram.

12:00. Concentración en Plaza del Carmen (frente al Ayuntamiento) Twitter. Instagram. Guadalajara. 12:00. Concentración en la subdelegación del gobierno

12:00. Concentración en la subdelegación del gobierno Huesca . 12:00. Concentración en Plaza Navarra. Instagram

. 12:00. Concentración en Plaza Navarra. Instagram Huelva : 17:00. Concentración en Plaza del Punto (Casa Colón). Instagram.

: 17:00. Concentración en Plaza del Punto (Casa Colón). Instagram. Ibiza : 18:00. Concentración en Plaza Vara del Rey. Instagram.

: 18:00. Concentración en Plaza Vara del Rey. Instagram. Lanzarote. 9:00 a 14:00. Concentración frente a Puente de las Bolas

9:00 a 14:00. Concentración frente a Puente de las Bolas La Palma. 8:00 a 14:00. Concentración en Plaza de España. A las 12.00 manifestación (Santa Cruz de la Palma)

8:00 a 14:00. Concentración en Plaza de España. A las 12.00 manifestación (Santa Cruz de la Palma) Las Palmas de Gran Canaria. 12:00. Manifestación desde Paseo Tomás Morales (institutos).

12:00. Manifestación desde Paseo Tomás Morales (institutos). León. 12:00. Plaza Guzmán el Bueno.

12:00. Plaza Guzmán el Bueno. Logroño. 17:00. Concentración en Plaza del Mercado. Instagram.

17:00. Concentración en Plaza del Mercado. Instagram. Madrid. 12:00. Manifestación desde Puerta del Sol hasta Congreso de los Diputados. Twitter. Instagram.

12:00. Manifestación desde Puerta del Sol hasta Congreso de los Diputados. Twitter. Instagram. Málaga. 19:00. Manifestación desde Plaza de la Constitución. Twitter. Instagram.

19:00. Manifestación desde Plaza de la Constitución. Twitter. Instagram. Menorca. 17:00. Concentración en Plaça de la Biosfera (Mahón).

17:00. Concentración en Plaça de la Biosfera (Mahón). Murcia. 13:30. Manifestación desde Plaza de la Merced hasta Glorieta de España. Facebook.

13:30. Manifestación desde Plaza de la Merced hasta Glorieta de España. Facebook. Orense/Ourense. 11:00. Manifestación desde el Campus As Lagoas hasta la plaza Mayor. Facebook.

11:00. Manifestación desde el Campus As Lagoas hasta la plaza Mayor. Facebook. Oviedo. 19:00. Concentración Plaza de la Escandalera. Twitter. Instagram. Facebook.

19:00. Concentración Plaza de la Escandalera. Twitter. Instagram. Facebook. O Porriño (Pontevedra) . 12:00 Concentración en frente del ayuntamiento.

. 12:00 Concentración en frente del ayuntamiento. Palma de Mallorca. 12.00. Concentración en Plaça del Tub. Twitter. Instagram.

12.00. Concentración en Plaça del Tub. Twitter. Instagram. Pamplona / Iruña. Pendiente confirmar. Entérate en Instagram.

Pendiente confirmar. Entérate en Instagram. Santander. 12:00. Concentración en Plaza del Ayuntamiento. Twitter. Instagram. Facebook.

12:00. Concentración en Plaza del Ayuntamiento. Twitter. Instagram. Facebook. Salamanca. 12:00. Concentración en la Plaza Mayor. Twitter. Instagram. Facebook.

12:00. Concentración en la Plaza Mayor. Twitter. Instagram. Facebook. San Sebastián / Donostia. 13:00. Aulario de la Universidad del País Vasco. Instagram.

13:00. Aulario de la Universidad del País Vasco. Instagram. Sant Cugat del Vallés (Barcelona). 17:30. Concentración en Plaça Octavià. Twitter. Facebook.

17:30. Concentración en Plaça Octavià. Twitter. Facebook. Sevilla. 12:00, Concentración en Plaza Nueva. Twitter. Instagram.

12:00, Concentración en Plaza Nueva. Twitter. Instagram. Soria. 12:00 y 19:00. Concentraciones en la Plaza Mayor del Ayuntamiento. Twitter. Instagram.

12:00 y 19:00. Concentraciones en la Plaza Mayor del Ayuntamiento. Twitter. Instagram. Tarragona. 14:00. Concentración, Plaça de la Font. Instagram. Facebook.

14:00. Concentración, Plaça de la Font. Instagram. Facebook. Tenerife. 11.30. Concentración en las escaleras del Campus Central de la ULL (La Laguna) 18:00. Concentración en la Plaza Weyler (Santa Cruz de Tenerife) Twitter. Instagram.

11.30. Concentración en las escaleras del Campus Central de la ULL (La Laguna) 18:00. Concentración en la Plaza Weyler (Santa Cruz de Tenerife) Twitter. Instagram. Valencia. 12:00. Concentración en Plaça de la Mare de Déu. Twitter. Instagram. Facebook.

12:00. Concentración en Plaça de la Mare de Déu. Twitter. Instagram. Facebook. Valladolid. 12:00. Concentración en Plaza de Portugalete. Twitter. Instagram. Facebook.

12:00. Concentración en Plaza de Portugalete. Twitter. Instagram. Facebook. Vigo (Pontevedra). 12:00 Concentración en frente del ayuntamiento.

12:00 Concentración en frente del ayuntamiento. Vitoria / Gasteiz. 13:00 Concentración en Plaza Nueva 18:00 Movilización desde Virgen Blanca Twitter. Instagram. Facebook.

13:00 Concentración en Plaza Nueva 18:00 Movilización desde Virgen Blanca Twitter. Instagram. Facebook. Zaragoza. 19:00. Concentración en Plaza de España (Junto a la Diputación Provincial) Instagram.

Cuál es el papel de los políticos

La acción. "Muchos dicen que están a favor de la huelga, pero la clase política lo que tiene que hacer es actuar. Su lugar está en proponer y aprobar políticas que se traduzcan en acciones reales para asegurarse de que en 2030 las emisiones de gases se reducen a la mitad y en 2040 se eliminan", señala Tatiana Nuño.

"De poco sirve que los partidos digan que apoyan el movimiento si luego no ponen en marcha programas para llevar a cabo la transición urgente y de gran alcance que necesita nuestro planeta", denuncia. Y recalca: "Ahora que estamos en un momento electoral importante, es fundamental que los grupos hagan caso a los jóvenes y pongan el cambio climático en el centro de sus programas".

Juan López de Uralde, diputado de Unidos Podemos y miembro de Equo, reconoce que los jóvenes "le han tomado la delantera claramente" a los políticos. "Su mensaje es muy sencillo pero muy real: 'dejad de destruir nuestro planeta, que lo estáis machacando'. Me recuerda mucho al famoso dicho de que no hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos, y sin embargo no estamos siendo capaces de estar a la altura y resolver esta crisis ecológica", explica. Por eso remarca que las movilizaciones tienen "todo el sentido" y tienen que ayudar a "mover al personal".

Su mensaje es muy sencillo pero muy real. Me recuerda mucho al famoso dicho de que no hemos heredado la tierra de nuestros padres, sino que la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Juan López de Uralde, Equo

"Finalmente se está produciendo una movilización de abajo a arriba y liderada por los más jóvenes, que llega en un momento oportuno y necesario, porque realmente los avances en política contra el cambio climático en España han quedado empantanados. No hemos sido capaces de aprobar una ley de cambio climático en la legislatura, por ejemplo. Tenemos que tomar nota", reconoce.

López de Uralde tiene claro que, si este 15-M logra una repercusión parecida a la que ha tenido la lucha de las mujeres el 8 de marzo de este año y del pasado, "el cambio climático tendrá que ocupar por fuerza la agenda política de todos los partidos". "Hasta los negacionistas de la derecha tendrán que dar una respuesta si hay movilización", remarca.

PATRICK SEEGER / EFE Un grupo de jóvenes se manifiestan por la protección del medioambiente tras un debate sobre el cambio climático en el Parlamento Europeo, este miércoles.

Y después de este 15-M, ¿qué?

Alba Granado, de la agrupación de Bilbao, no tiene muy claro si podrán hacer paros todas las semanas, "pero al menos sí nos reuniremos una vez al mes", señala. "Sobre todo, queremos enfocarlo en más actividades y charlas en el ámbito de la educación, para concienciar".

Hay que dejarse ver, insistiendo, dice Alejandra Marcos. Tampoco sabe bien cómo podrán organizarse en el tiempo por venir ("hay exámenes, algunos somos menores, es complicado"), pero "hay que ser pesados". "Si a los heavys de la Gran Vía los conoce todo el mundo porque siempre están ahí, los del clima también tendremos que estar".

Tatiana Nuño también tiene claro que "este 15-M no es el final de nada, sino el comienzo". Concretamente, el comienzo para que empiecen a producirse "resultados reales".

De momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha pedido reunirse con las principales asociaciones de jóvenes para escucharles. ¿Será el principio del cambio?