El hombre que casi conoció a Nacho Vegas

Sigo tarareando la canción pero ahora repito el estribillo “mirad, las niñas van cantando shalalalala”. Voy casi gritándola por la calle con los cascos puestos. En los escaparates de las tiendas me veo reflejado y toco la guitarra invisible mientras grito “unos me llaman chaval, otros me dicen caballero”, y me da igual que me miren. Me da igual todo. No sé si es el exceso de presión o que todavía podría con un poco más.

Entonces me acuerdo de que una vez casi conocí a Nacho Vegas. Daba un concierto en Murcia y César Verdú nos invitó a Carolina y a mí a hacer los coros, pero Hugo era muy pequeño y no pudimos ir. Pienso en eso antes de dormirme en el filo de mi abismo pero hay algo distinto: ya no me asusta. Tal vez sea el paso de los días, tal vez sea el alcohol, quizá me he vuelto idiota pero ya nada me da miedo. Creo que me estoy haciendo inmune, que he aprendido a vivir con esta presión. Creo que me da igual el futuro porque si no me diese igual sería lo mismo. He asumido esto y el horror ha ido desapareciendo. Juego a las palabras encadenadas con mis fantasmas y luego lo convierto en sueños. No sé si he ganado yo o han perdido ellos, pero he dejado de sufrir, me meo en la ansiedad aunque a ella le de igual, y solo me apetece cantar a gritos con Mica El hombre que casi conoció a Michi Panero.