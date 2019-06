El 'palo' de Rufián a Pablo Iglesias por exigir un gobierno de coalición para apoyar a Sánchez

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha criticado este lunes a Podemos por exigir un gobierno de coalición para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y le ha instado a reflexionar porque sus resultados “son los que son” y su postura es “contradictoria” e “imprudente”.

Rufián ha calificado en RNE de “muy testosterónica” la condición impuesta por el líder Podemos, Pablo Iglesias, a Sánchez, con quien se reunirá este martes dentro de la ronda de contactos que iniciará el presidente del Gobierno en funciones para recabar apoyos a su investidura.

Una ronda a la que el secretario general del PSOE no ha citado a ERC, pese a que, según el portavoz parlamentario catalán, una reunión entre el partido más votado en las elecciones generales en España y el que más respaldo logró en esos mismos comicios en Cataluña formaría parte de la “más absoluta normalidad”.

“No confiamos en la valentía de este PSOE pero ojalá, ojalá nos sorprenda y podamos ir”, ha dicho Rufián, que no descarta una investidura fallida.

Si finalmente el PSOE consigue sacarla adelante, ERC continuará llamando al diálogo para resolver el conflicto catalán, para lo que Rufián ha hecho valer el documento acordado en la reunión de Pedralbes del 20 de diciembre pasado entre Sánchez y el presidente de Cataluña, Quim Torra.

“No es una herejía, simplemente son dos gobiernos que reconocen que hay un conflicto político que se soluciona dialogando (...) Ni más ni menos”, y que establecía la necesidad de formar mesas de negociación con todas las fuerzas políticas, en las que a Rufián le gustaría ver “sentadas a Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo”.

“Derechos sociales”

Iglesias, ha señalado este lunes que el apoyo de Unidas Podemos para que Pedro Sánchez sea investido pasará por que la formación ‘morada’ esté en un Gobierno de coalición ocupando carteras que tengan que ver “con la aplicación de derechos sociales”. Además, ha indicado que él se presentó a las elecciones para gobernar y espera que al igual que ellos “no podrán vetos a nombres propuestos por el PSOE”, éste tampoco los ponga a los que Podemos proponga.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Iglesias ha apuntado que no exigirán carteras de Estado sino aquellas que les permitan realizar “un diseño competencial” que asegure que determinadas medidas se aplican. En concreto, se ha referido a dos elementos: que en España se acabe con la temporalidad y que haya justicia fiscal.

Para nombrar a esas personas que asumirían esas carteras sociales, Iglesias exige al PSOE que no ponga vetos, y ha añadido que cuando “uno se presenta a las elecciones se presenta para gobernar”. “Si alguien que encabeza una lista está dispuesto a quitarse de en medio, esa persona no debe ser nunca candidato. Me parecería una locura que Pedro Sánchez dijera que presenta a otro candidato a la presidencia que no fuera él”, ha apostillado.