El plátano de Canarias se muere

La Comisión Europea ha propuesto recortar un 3,9% el dinero destinado al POSEI, cuyas siglas proceden del francés: Programme d’Options Spécifiques à l’Éloignement et l’Insularité. Este programa está destinado a apoyar las producciones agrarias de las regiones ultraperiféricas de la UE como las Islas Canarias, Guadalupe, Martinica, Azores y Madeira, entre otras.

El mes de noviembre es crucial para la salvación del plátano de canarias. Las autoridades europeas negocian los últimos flecos del acuerdo de la Política Agrícola Común (PAC) —uno de los programas más conocidos de la Unión Europea— para los próximos siete años. Si no se produce un cambio de última hora, supondrá una mala noticia para 15.000 familias canarias.

Actualmente, el archipiélago recibe 268 millones de euros cada año en ayudas para su agricultura. La cantidad de dinero repartido por el programa POSEI debería revisarse cada siete años, pero en realidad no se ha actualizado desde que se puso en marcha en 2007.

El recorte de las ayudas europeas puede ahondar todavía más en la situación de debilidad económica que viven las islas por la paralización del turismo internacional. El Gobierno de Canarias calcula que el archipiélago recibirá este año un 66% menos de turistas que el año pasado.

Los productores alertan de que afectará especialmente a algunos municipios o zonas donde representa entre el 30% y el 40% del empleo, como Los Llanos o Puerto de la Cruz. “El plátano se desarrolla en lugares donde no se desarrolla el turismo, no se puede diversificar. La isla de La Palma es la más platanera, con 5.000 productores. Tiene turismo, pero la sustenta el plátano”, señala Cáceres.

Tras no haberse logrado un cambio en el Consejo Europeo, noviembre es la última oportunidad para que estas ayudas no se vean recortadas. “Quedan muy pocas semanas. Solo tenemos una ventana de oportunidad, que son los trílogos, las reuniones de las tres instituciones para cerrar las cuentas”, apunta.

Si no se logra un acuerdo para mantener esas ayudas, los productores alertan de que muchas empresas se verán obligadas a cerrar. “Eso supondrá una desaparición progresiva de los pequeños productores. Si un producto de gran consumo no tiene capacidad para abastecer al mercado, empieza a retirarse de los lineales. Eso es lo que no queremos que ocurra”, afirma Cáceres.