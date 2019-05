El tremendo cabreo de Toñi Salazar, de Azúcar Moreno, en 'Viva la vida'

Toñi Salazar, una de las hermanas de Azúcar Moreno, se ha saltado este sábado el veto en Mediaset anunciado el pasado jueves por Jorge Javier Vázquez por su abandono de Supervivientes.

Desde ese momento, todos los programas de Telecinco han dedicado varias horas a hablar de las hermanas. Primero por renunciar al concurso y después por el robo que ha sufrido en su casa Toñi Salazar.

Este sábado, algunos programas como Socialité o Viva la vida, han puesto en duda la veracidad del robo y han dejado caer la posibilidad de que todo haya sido una artimaña para que se deje de hablar de las causas reales (todavía desconocidas) para que las concursantes hayan regresado de Honduras por la puerta de atrás.

A primera hora de la tarde, harta de tanta especulación y en un estado de extremado nerviosismo, ha entrado por teléfono en el programa de Emma García.

Puedes verlo aquí

“No sabe si se va a meter en un lío, pero entra Toñi Salazar”, anunció el periodista Luis Rollán, que ha recibido la llamada de la cantante y la puesto en modo altavoz.

“Estoy muerta de pena. Yo no quería esto, no he fallado a nadie, sé que he hecho un concurso pésimo, mi hermana y yo, y lo sabemos. Mi cabeza me traicionó. No he podido resistir”, ha explicado a trompicones.

La cantante ha afirmado que se hará cargo de la penalización que la productora le imponga porque le está “eternamente agradecida” porque “se han portado como señores con nosotras”.

“Pero por el amor de Dios, que no digan cosas que no he hecho”, ha solicitado Salazar, quien ha asegurado que lo estaba pasando muy mal por el robo y que no podía volver a su casa.

“Me va a costar la salud Supervivientes, por el amor de Dios... ¿Cómo voy a hacer yo un robo en mi propia casa? Si yo soy una mujer humilde, normal, una mujer que lleva 40 años en la música...”, ha argumentado.

“Y que no me digan que yo soy una persona traicionera, que soy una estafadora y que Azúcar Moreno es una puta mierda, porque no lo es. Porque he vendido muchísimos millones de discos, gracias a Dios, y tengo un público de 40 años que me sigue y no es justo”, ha estallado.

La presentadora le ha recordado que nadie estaba poniendo en duda su carrera artística pero ha opinado que como supervivientes habían sido pésimas.

La cantante lo ha asumido y ha asegurado sentir mucha pena por ello: “Pido perdón y que se sepa que lo tenga que pagar, lo voy a pagar”.