El triste aullido del lobo

Bjarne Henning Kvaale via Getty Images

Un gran amigo, Marcos Rodríguez Pantoja, para mí, la persona que más sabe de lobos y más los conoce —ya que no en vano vivió entre ellos como uno más durante doce años de su vida—, me explicó que los lobos poseen dos tipos de aullidos; el primero es un aullido largo, que utilizan para comunicarse con la manada; el otro, totalmente diferente, es corto e insistente y mediante él hacen saber a esta que hay un peligro cerca, o que el mismo lobo que lo transmite se encuentra en peligro en ese momento.

En una ocasión —me cuenta Marcos—, estando ensimismado jugando con unos jabatos en el bosque, apareció su madre muy enfadada, ya que creyó que yo podría hacerles daño a sus hijos; así que, para evitar males mayores, tuve que subirme rápidamente a un alcornoque y allí permanecí durante mucho tiempo, esperando que la jabalí se fuera; al final, no me quedó otra que llamar a mi manada con el aullido de peligro para que vinieran a rescatarme.

“Pese a pertenecer a la especie humana, sentía que no encajaba con la gente del pueblo.”

Pero una de las veces en que se hallaba con ellos ocurrió algo que cambió su vida para siempre. La madre, una imponente loba, apareció en la lobera donde él se encontraba. Marcos se asustó mucho, creyó que iba a morir entre sus fauces. Sin embargo, ante su sorpresa, la loba no lo atacó, sino que comenzó a alimentarlo de la misma manera en que lo hacía con el resto de sus crías, acercándole trozos de carne y lamiéndolo, una vez hubo terminado, para limpiarle los restos de sangre. Desde ese momento, la loba se convirtió para él en su madre adoptiva. Una madre que lo cuidó y protegió hasta que fue “rescatado” por la Guardia Civil doce años más tarde.

Según me explica Marcos, rescatado no es la mejor manera de definir lo que le hicieron cuando lo encontraron y lo llevaron al pueblo. Para él no fue una liberación, sino un secuestro, que puso fin a la relación más bonita y pura que una persona pueda tener con los animales y la naturaleza; una relación difícil de igualar, que convirtió a un humano en lobo y que hizo inmensamente feliz a un hombre.