Lo que supone este 12-J

No se espera una noche de victorias del PSOE, pero en Ferraz están tranquilos. La situación no tiene nada que ver con las elecciones vascas y gallegas de hace cuatro años, cuando los socialistas se estrellaron y sirvieron en bandeja a los entonces críticos liderados por Susana Díaz el asalto a la sede socialista. Aquello fue la excusa para el fatídico Comité Federal que se celebraría el 1 de octubre, apenas unas semanas después.

Su entorno siempre decía que llevaba poco tiempo, que había mucha losas del pasado. Ahora ha pasado una pandemia y ha marcado su propia estrategia, que ha derivado en una confrontación agresiva con La Moncloa, difundiendo la idea de que no se sabe el número de fallecidos total e intentando derrocar al actual Gobierno de coalición.

Casado se agarra (cosas de la vida) a Alberto Núñez Feijóo, el barón que más se ha distanciado de Génova, que ha repudiado a Cayetana Álvarez de Toledo y que se presenta como un moderado al que le gustaría una gran coalición a la alemana. Esconde hasta las siglas. La música suena a ese Rajoy que desprecia Génova 13. Pues ese estilo es el ganador y aspirante a la mayoría absoluta. El PP no deja de repetir ahora que es su ejemplo.

El líder del Partido Popular quiere hacer suya esa victoria. Pero no será del todo así: Feijóo tiene la personalidad propia para demostrar que es una batalla propia. Una receta que incluye precisamente aglutinar, sin discursos copiados a Vox, todo el espectro que va del centro derecha hasta el lado más extremo pasando por los galleguistas conservadores. Su técnica: a los de Abascal ni agua allí. Lo que sí puede servir esta victoria es para que Casado decida dar un golpe de timón y empezar a aplicar esa estrategia en Madrid, aunque por ahora parece complicado haciendo frente en las propuestas de la comisión de reconstrucción y en los futuros presupuestos.

Una de cal y otra de arena. En el País Vasco se espera un absoluto tortazo, ya que los populares bajarán de 9 a 3 escaños, según el CIS, a pesar de haberse unido en una coalición junto a Cs. En Euskadi los populares van camino de la irrelevancia como en Cataluña. No corren buenos tiempos para las derechas de corte general en la comunidad vasca, donde el PNV ha hecho muy bien su trabajo en ese espectro.

Casado ya sabía que eso pasaría pero prefirió utilizar esta cita para ganar peso internamente y cortarle la cabeza a Alfonso Alonso, que había apoyado a Soraya Sáenz de Santamaría y era uno de los barones más díscolos con su discurso de centro-derecha moderado. El puesto lo ha ocupado Carlos Iturgaiz, con un argumentario duro que parece de otro tiempo y es un candidato que está peor valorado que hasta el de Vox, según el CIS.

Vox, a la baja

Pero esta vez a Casado no le va a fastidiar mucho Vox. El partido de la ultraderecha se ha encontrado un dique en estas dos autonomías y las encuestas indican que no entrará en ninguno de los dos parlamentos. Supone un duro golpe para los de Santiago Abascal, que son el tercer partido en el Congreso de los Diputados.

La extrema derecha no ha encontrado hueco para su discurso. En Galicia, Feijóo tiene muy atado a todo el electorado, que prefiere la seguridad del PP en estos complicados días y no va a dividir su voto para dejarle paso a las izquiedas. Además, los mensajes incluso contra el gallego no llegan a unos votantes con un perfil marcado y en el que no funciona el eje del centralismo madrileño. Abascal además no será profeta en su tierra vasca y el tema catalán que tanto le sirvió no importa en esta cita con las urnas. Además, su postura respecto al coronavirus tampoco les ha ayudado durante estos meses.