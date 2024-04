Última hora de Pedro Sánchez y su posible dimisión | Reacciones y actos de apoyo en directo

Ferraz se partió en dos: de los "¡no pasarán!" a los "¡Sánchez, dimisión!"

La madrileña calle de Ferraz, donde se encuentra la sede del PSOE, se ha dividido la tarde de este jueves en dos manifestaciones, una en apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otra en su contra. Sobre las 20:00 horas empezaron a reunirse los manifestantes (350 en apoyo de Sánchez y unos 150 en contra, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid). Ello obligó a la Policía Nacional, que había desplegado un dispositivo de seguridad sensiblemente mayor al del miércoles -cuando se produjeron las primeras concentraciones-, a cortar la calle.

​

​En la esquina de Ferraz con la calle del Buen Suceso se han concentrado los partidarios de la continuidad de Sánchez, quienes portan banderas del partido socialista y alguna de España. Estos han coreado consignas como "Pedro presidente", "No estás solo", "No pasarán", "Vosotros, fascistas, sois los terroristas", "Fuera fascistas de las instituciones" y "Ayuso dimisión".



Al otro lado de la manzana, en la confluencia de Ferraz con la calle Marqués de Urquijo, donde se produjeron las reiteradas manifestaciones en contra de la amnistía a los líderes del procès en noviembre del 2023, se han juntado los partidarios de que Sánchez dimita de su cargo. Entre sus consignas destacan cánticos como "PSOE, traidor, ni obrero ni español" o "Sánchez a prisión" y portaban carteles en los que se podía leer "Pedro Sánchez, dimite, el pueblo no te admite", "Sánchez dimisión" y "No golpe de Estado". Los asistentes a esta concentración, en la que se ha visto alguna bandera preconstitucional, han entonado el 'Cara al sol' al final de la misma.