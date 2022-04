La empresa municipal acordó de madrugada y por WhatsApp el pago de las mascarillas de Luceño y Medina

Los responsables de la funeraria señalaron a la Fiscalía que la empresa municipal no participó “en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio”.

Acuerdo de madrugada y por WhatsApp

En ese momento, la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid no explicó a los consejeros si la oferta fue la más barata, ni habló de que la operación también contaba con los dos intermediarios, Medina y Luceño.

“Me dijo que no lo recordaba, solo explicó que creyó que eran personas altruistas y que, si hubiera sabido que eran comisionistas, habría ido directamente a la Fiscalía. Pero Collado no contestó a la pregunta de por qué no denunciaron los hechos cuando supieron que la Fiscalía estaba investigando”, ha criticado, en declaraciones a El País.