Virginie Khateeb / Por cortesía de White Paper by

Virginie Khateeb / Por cortesía de White Paper by

Un antaño de colecciones en Milán y primeras filas en París; un paradigma aún vacío de bloggers en el que reinaban los editores de moda y el resto eran meros mortales. Muy pocos años y una pandemia después, la moda ha cambiado radicalmente. Aunque no Lucinda.

Por cortesía de White Paper by

Por cortesía de White Paper by

Hoy su melena, espontánea y a la vez acicalada, los khakis palazzo de lona, la camiseta azul marino bajo un cárdigan con cremallera y las creepers de plataforma -decidida marca registrada del look Chambers- pintan la imagen que lleva trazando hace cuatro décadas: cuidadosamente accidental e intuitivamente planificada; libremente referencial y, a la vez, enteramente sui generis. Según dice Cassandra Maxwell, fundadora de @agentofsubstance , “el talento de Lucinda es indudable y su ojo es impecable, pero todo lo hace con enorme ingenio e infinita ligereza.”

Por cortesía de White Paper by

Por cortesía de White Paper by

Tras un breve desvío por la revista Elle, Chambers regresó a Vogue en 1992 para convertirse en directora de moda. La decisión no le resultó fácil: “Pensaba que ser directora de moda significaba tener interminables reuniones de negocios y llevar a la gente a comer”, dice, “y ese no es mi hábitat natural”. El amor por la fotografía y la ropa (así como la observación de su marido de que si ella no tomaba el trabajo, otro lo haría) convencieron a Chambers de aceptar el reto.