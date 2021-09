Sánchez anuncia un nuevo paquete de medidas para bajar el precio de la luz y el gas

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 1 de septiembre.

“El compromiso que tengo es firme, que todos los ciudadanos paguen la misma factura de la luz, el mismo recibo que en 2018. Proteger a los más vulnerables. Bajaremos el impuesto especial a la energía eléctrica al 0.5%, lo mínimo que nos exige la legislación comunitaria”, ha asegurado y ha remachado: “Hay empresas con beneficios extraordinarios. Eso no me parece aceptable. Por tanto mañana [por este miércoles] en el Consejo de Ministros vamos a detraer esos beneficios extraordinarios y lo vamos a redirigir a los consumidores”.

Sánchez ha lamentado que no se haya alcanzado acuerdo alguno entre Moncloa y los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional. No obstante, el jefe del Gobierno ha anunciado que va a haber subida: “Me hubiese gustado un acuerdo con la patronal. No ha sido posible, pero eso no significa que el Gobierno de España no lo haga. Lo hacemos porque creemos en una recuperación justa. La recuperación tiene que llegar a todos”.

El líder socialista confirma la subida justo el día en que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que es partidaria de pactarla solo con los sindicatos y que la decisión última corresponde al jefe del Ejecutivo y al lado socialista del Gobierno.

Pese a los roces entre los socios, Sánchez ha asegurado que cuenta con la lealtad de Podemos “desde el punto de vista de lo que representa el Gobierno”. Aunque ha recordado que “el PSOE tiene una cultura de Gobierno mucho más afianzada de la que pueda tener Unidas Podemos”.