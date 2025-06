Santos Cerdán se quejó a Koldo de que Sánchez no le diera un puesto en Indra: aquí toda la conversación

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

El todavía número 3 del PSOE, Santos Cerdán, se quejó a Koldo García porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le hubiera dado un puesto en Indra. "Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla. Una vez más el que más trabaja le dan por ahí", le escribe Cerdán a García en noviembre de 2018. Según se desprende del informe de la UCO hecho público este jueves, Santos Cerdán habría intentado conseguir un puesto en la compañía para poder "mantener a la familia en Madrid". A continuación, el intercambio que ambos mantuvieron por WhatsApp aquel día.

SANTOS CERDÁN: "Dile a Jose que lea el wasap".

KOLDO GARCÍA: "Ok ya lo tiene en la mano".

SANTOS CERDÁN: "Pues no lo lee".

SANTOS CERDÁN: "Sigue sin leerlo".

SANTOS CERDÁN: "Koldo????"

SANTOS CERDÁN: "No es de recibo que no lea mis wasap".

SANTOS CERDÁN: Porque lo de contestar ya es otra cosa".

KOLDO GARCÍA: "Le digo algo???"

KOLDO GACÍA: "Hago algo???"

SANTOS CERDÁN: "Ya veo que lo mío sigue sin arreglarse".

KOLDO GARCÍA: "Pero si me dijo que el viernes estaba".

SANTOS CERDÁN: "Que poco interés ponen para lo de los demás".

KOLDO GARCÍA: "Dime tú y yo lo hago".

SANTOS CERDÁN: "Nada, no puedes hacer nada".

KOLDO GARCÍA: "Le monto el pollo a José".

SANTOS CERDÁN: "Pero si a una persona que le sacas la cara siempre, que no lee los wasap ni responde a quien le cubre en el partido, crees que merece la pena?

SANTOS CERDÁN: "Le he mandado un mensaje a Pedro otro mensaje con otra cosa, sino me hace caso, aquí se quedan y que se lo toman todo ellos".

SANTOS CERDÁN: "Perdona pero me desahogo contigo".

KOLDO GARCÍA: "No Santi si yo encantado".

KOLDO GARCÍA: "Pero me jode verte mal".

SANTOS CERDÁN: "Ya me ha llamado el presidente, dice que no puedo estar en Indra, que es una empresa cotizada y bla bla bla".

SANTOS CERDÁN: "Una vez más el que más trabaja le dan por ahí".

SANTOS CERDÁN: "Como para mantener a la familia en Madrid!!"

SANTOS CERDÁN: "Pero me lo podía decir Jose Luis, no?"

SANTOS CERDÁN: "Quien más pierde es el partido".

SANTOS CERDÁN: "El 80% era para donar al partido".