¿Eres un 'forwarder'?

Oscar Wong via Getty Images

Oscar Wong via Getty Images

Una vida fácil. Eso sí, no aportan nada de nada, simplemente reenvían mensajes. Pero a ellos esto no les importa demasiado porque, por algún motivo que los demás desconocemos, su autoestima se conserva intacta. Es más, a menudo presumen de la enorme carga de trabajo que soportan.

Para ser un buen forwarder, sin embargo, la entrega tiene que ser absoluta. Es decir, no vale con reenviar solamente los mensajes importantes, sino que hay que hacerlo con cualquier nadería. Aunque uno tenga la respuesta y aunque sea fácil.

Por ejemplo, una fecha de reunión, una simple comprobación o cualquier tipo de detalle nimio o accesorio. El buen forwarder no gasta energía nunca ni asume jamás responsabilidad alguna, bajo ningún concepto. Porque si algún día aportara algo los demás le podrían pedir alguna cosa más y su posición privilegiada quedaría vulnerada: el principio del fin de la buena vida.

Una especie interesante de forwarder es el que logra situarse entre el negocio y los proveedores, simplemente redirigiendo cada pregunta que hace negocio al proveedor y viceversa, y por tanto malversando la función de compras. Ellos no asumen nunca ninguna responsabilidad ni iniciativa, ni por supuesto toman ninguna decisión por cuenta propia. Simplemente dirigen el tráfico.

Pero tal vez el forwarder más peligroso es el de tipo ansioso. No solo trae y lleva mensajes de acá para allá, sino que lo hace con urgencia, con un apremio nervioso que enerva al resto de la organización.

Un forwarder ansioso no solo no aporta nada de nada, sino que además crispa a los demás. Y lo peor que puede ocurrir en una organización es que un jefe no sepa identificar a los forwarders ansiosos que operan a su cargo. Porque entonces, si además tiene la desgracia de ser una buena persona, se verá en la necesidad de resolverle al forwarder todos sus problemas, contestándole todas sus preguntas para evitarle la ansiedad. Y entonces aparecerá un vuelco patológico en el que el jefe se convertirá en el subordinado de su subordinado. Una inversión de rol que el forwarder provoca, pero que el jefe consiente. La vida al revés.