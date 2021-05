Es el momento de impulsar un cambio en la evaluación

El físico y matemático británico William Thomson decía que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Esta idea, llevada a la educación, nos indica un aspecto clave: que la evaluación es necesaria para impulsar un cambio a mejor. No obstante, en buena parte del mundo y en particular en España llevamos años anclados bajo un mismo modelo de evaluación cuyo fin último es aprobar o suspender, dejando a un lado el proceso de aprendizaje en sí. Llegados a este punto parece necesario plantearse lo siguiente: si la sociedad ha evolucionado, ¿por qué el sistema de evaluación sigue estancado en el pasado?

Esa idea de Thomson nos viene a decir que el proceso de aprendizaje requiere flexibilidad y adaptación para poder identificar los puntos fuertes y débiles del alumnado. Los estándares de éxito o fracaso no muestran realmente el verdadero estado de la competencia, ni las áreas de mejora y, lo que es más importante, inciden negativamente sobre la motivación del alumno, esencial para fomentar un proceso de aprendizaje óptimo. Esta premisa llevada al aprendizaje de idiomas nos hace indudablemente cuestionarnos si los exámenes actuales de nivel muestran realmente lo que los alumnos son capaces de hacer.