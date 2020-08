"Es una ofensa": el mensaje de un paciente de covid-19 a los manifestantes antimascarillas

Barcroft Media via Getty Images

Uno de ellos, el fotógrafo Javier Mantrana, que estuvo ingresado en el mes de marzo con una neumonía bilateral provocada por la covid-19. Mantrana ha compartido en Twitter una imagen durante su ingreso, con una mascarilla de oxígeno, y ha escrito un potente texto dirigido a aquellos que no creen en el virus.

Respeto el derecho a discrepar pero no a expensas de la salud de nadie. En Marzo estaba ingresado con una neumonía bilaterial provocada por el COVID19. La manifestación terraplanista de Colón es una ofensa para el.personal médico que me atendió y para las víctimas. Subnormales pic.twitter.com/U5FvHbsJrM

“Respeto el derecho a discrepar pero no a expensas de la salud de nadie. En marzo estaba ingresado con una neumonía bilateral provocada por la covid-19. La manifestación terraplanista de Colón es una ofensa para el personal médico que me atendió y para las víctimas. Subnormales”, ha escrito en un tuit que acumula más de 18.000 me gusta en menos de un día.

Su mensaje ha recibido multitud de respuestas de apoyo criticando a aquellos que no se toman en serio la enfermedad.