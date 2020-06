Estado de ansiedad

Tengo miedo de declaraciones que apoyan más a que todos vayamos masivamente a ser productores que a que se preocupen de nuestra salud. Tengo miedo de que vuelvan los años oscuros en los que el paro estaba en porcentajes increíbles. Tengo miedo de que las madres y padres tengan que volver a disimular que no tienen hambre para darles de comer a sus hijos. Tengo miedo de que el mundo vuelva a ser como antes porque creo que ya van dos piedras que nos enseñan que no vamos por el camino correcto. Tengo miedo de la decadencia de Estados Unidos. Más bien, de la actitud que tomará su frustrado presidente. Tengo miedo a que vuelva el odio al diferente, al extranjero, al homosexual, a la mujer, a todo aquel que no sea un hombre con traje y corbata y blanco que se embolse mínimo treinta mil euros al año, y de buena familia.

De lo que ya no tengo miedo, aunque sigan intentando inculcármelo, es a infectarme con un virus que, ya por el hecho de tocar un pomo y tocarme la cara, ya tengo posibilidades de que entre en mi sistema y me infecte. Tampoco tengo miedo de que las personas se levanten y se enfrenten a la policía para defender sus derechos. No tengo miedo de entrar en cualquier sitio cerrado para ver a alguien a quien admiro y darle un abrazo, aunque no convivamos. No tengo miedo de dormir y menos aun a no despertarme, mi somnifobia infantil no vuelve. Ahora de mayor veo en ello la única salida hacia un estado de calma que ansío.

De lo que sí tengo miedo es de las actitudes de la gente. De ese odio irracional al que no lleva mascarilla porque «es que no se da cuenta de que nos va a infectar a todos». De la brutalidad de las fuerzas de seguridad, a nivel mundial. Tengo miedo de la gente que hiere y de las reacciones de la gente que durante años se ha permitido herirla con total impunidad con el empleo del lenguaje más insensible: «ilegales», «rata contagiosa», «maricón de mierda», «buscona» ... Tengo miedo de que vuelvan los años en los que muchos éramos «vagos y maleantes» y que nos diagnostiquen con un trastorno límite de la personalidad para colocarnos dicho cartel, de forma sutil. Miedo de que las empresas vayan cerrando en España (y en el mundo) progresivamente.

Tengo miedo a tener que vivir una segunda crisis cuando aún no me he recuperado de los daños de la anterior. He vuelto a tener miedo de vivir, por segunda vez en mi generación.