“Estamos aquí para honrar la memoria de Francisco Franco”

La parroquia no se ha andado con paños calientes. La misa ha sido por y para Franco. Los cánticos, ruegos y rezos han ido dirigidos a un tirano que gobernó España con mano de hierro. Por eso, para que quedara claro, han repartido tarjetas con la foto del dictador y un fragmento de un discurso que dio en el fin de año de 1969. “Imploro el pensamiento del Altísimo para todos los españoles [...] Mientras Dios me dé vida, estaré con vosotros”. Ya muerto, sus acólitos no tienen más remedio que encontrarse con él en la Iglesia.