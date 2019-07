Estas son las razones por las que debí abortar a mi hija

A lo largo de los 18 años de mi hija he pensado, en varias ocasiones, que lo mejor que debí haber hecho era abortarla; pero cuando tuve que decidir, simplemente no me atreví.

Hay mujeres que sueñan toda la vida con ser madres, pero ese jamás fue mi caso. Recuerdo haber dicho muchas veces que los niños no me gustaban y, la verdad, jamás me llamó la atención jugar con bebés como a mi hermana mayor.

Tenía una vaga idea de cómo se juega con un bebé porque tuve dos hermanas menores y mamá me pedía que la ayudara a entretenerlas. Las dos se me cayeron. La menor se me cayó desde la cama de arriba de la litera, cuando jugaba a que ella se caía del barco en el que nuestra imaginación había convertido nuestra litera.

La otra se me cayó de la carriola y, en una ocasión, cuando mi hermana mayor fue madre y me pidió que cuidara por un momento a su hija, casi se me cae de la silla de comer. Toda la vida me divirtió hacerle bromas pesadas a mis hermanas menores y darles sustos de muerte cada vez que se presentaba la oportunidad. Eso no ha cambiado.

Mi hija tiene 18 años, y a pesar de que ya es una ciudadana capaz de tomar decisiones por su país, parece tan solo una niña con temores acerca de qué carrera debería estudiar, problemas acerca de sus relaciones con amigos y amigas, dudas sobre su sexualidad... Ella es tan solo una niña tratando de conocer y de aprender del mundo.

Mi hija es una niña con miles de sueños que están cada vez más cerca de convertirse en realidad. Yo estaba en la misma situación que ella, excepto porque también estaba a punto de ser madre.

Me recuerdo con mi panza en el salón de clases, riendo con mis amigos, yendo de un lado a otro con ellos, haciendo planes de lo que haríamos luego de terminar la universidad. La verdad es que no me caía el veinte de que estaba embarazada. Fue hasta una mañana que al salir de bañarme, me paré frente al espejo del baño y descubrí que se me empezaba a notar la panza. Recuerdo que me sentí como en uno de mis sueños más locos… pero era real, ¡yo iba a ser madre!

¡Madre adolescente!

Iba a ser madre a los 19 años, con todas esas dudas que supongo que una madre tiene: ¿Seré buena madre? ¿Sabré cuidar de un bebé? ¿Cómo se cambia un pañal? ¿Qué diablos come un bebé? Pero además, todas las dudas acerca de la vida que una adolescente todavía no resuelve. No tenía idea de cómo iba a mantener a ese bebé; no sabía en qué podía trabajar. No tenía idea si iba a poder terminar la carrera. Ni siquiera sabía si el papá de mi hija se iba a quedar con nosotras.

Creo que ni aún con el bebé en brazos me cayó el veinte. Fue hasta que tuve que regresar a casa de mi papá, dejar la carrera y ponerme a trabajar cuando las cosas empezaron a ser una realidad para mí. La realidad era que mi hija y yo no teníamos nada. Nada.

Y ahí, mientras la tenía en mis brazos, lista para amamantarla, fue la primera vez que pensé que debí de haber abortado a esta dulce niña.

No había sido el derecho a la vida de un feto lo que me hizo no abortar a mi bebé, porque desde siempre he defendido el derecho al aborto. Tampoco me detuvo la presión de quienes me contaron que habían abortado a su bebé y luego se sintieron culpables ni tampoco las ganas que muchas otras tenían de ser madres y que no habían podido; en realidad fueron mi egoísmo y mi inmadurez los que me hicieron acobardarme a la hora de abortar a esta niña.

Y así, con un día de vida, la realidad de mi hija era que estaba viviendo de arrimada en la casa de mi padre. Habíamos sacado a mis hermanas menores de su habitación.

La realidad era que mi bebé era hija de una mantenida.