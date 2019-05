Europa, acosada; la democracia y el Estado de bienestar, en peligro

Tom And Steve via Getty Images

Europa, comenzó su proceso de unidad contemporánea -antes hubo otros a espada, arco, cañones, gas mostaza, sangre y fuego- proyectando un ‘mercado común’. La realidad es que tras la gran matanza que fue la segunda Guerra Europea –luego se mundializó- algunos visionarios europeos idearon una fórmula, bastante simple y a la par de una sofisticada pero eficiente complejidad para abordar varios desafíos a la vez.

Francia y Alemania eran los dos grandes enemigos jurados. Una manera de evitar nuevas fricciones que terminaran en mortales hazañas bélicas en el futuro consistía sencillamente en amigarlos. Parecía imposible. La Primera Gran Guerra y la Segunda –dejando de lado al régimen colaboracionista de Vichy- los había enfrentado a muerte. Alemania, por ejemplo, se lanzó siguiendo al cabo Adolf Hitler por la humillación que recibió en el Tratado de Versalles por el bando aliado ganador que le impuso unas indemnizaciones que, para muchos alemanes, los convertían en esclavos por generaciones. Eso fue una lección que se tuvo en cuenta por los vencedores de la Segunda: primero, el Plan Marshall, después, eficaces instrumentos, políticos, económicos y militares de colaboración multilateral.

Así que la fórmula fue crear una organización, o dos –como ahora veremos- en que ambos enemigos se sentaran juntos y compartieran un proyecto común.

El club económico-político fue el Mercado Común, Comunidad Económica Europea a partir del Tratado de Roma, de esa misma Roma actual que está empeñada no solo en volver a matar a César sino en resucitar a Mussolini de la mano de Salvini y su aquelarre de amigos.

Pero aunque este paso era importante, faltaba otro im-pres-cin-di-ble. No es posible construir una nueva potencia regional con vocación de tener influencia mundial sin tener un potente flanco militar. Y ahí entraron la UEO, que no acabó de nacer –quizás ahora estemos en una nueva gestación, a la fuerza ahorcan- y la OTAN. Como nos decía su secretario general, el alemán (precisamente) Manfred Woerner en la sede de Mons, la Alianza Atlántica “es la más formidable maquinaria de paz de todos los tiempos”.

Hoy sobre esta afirmación no cabe discusión. Los hechos lo demuestran. Aunque en la España de los 90 estas palabras sonaran a marciano. Pero sí. La OTAN volvió a sentar a los dos enemigos frente a frente; y, como decía Helmut Schmidt, una de sus funciones inherentes era vigilar a Alemania. Pero no solamente: la transparencia interna permitía que todos estuvieran al tanto de todo lo que ocurría en todos sus miembros. No cabía ni cabe posibilidad alguna de repentinas sorpresas.