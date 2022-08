Aclarando la factura de la luz: ¿por qué aparece una compensación por el tope al gas? ¿Quién la paga?

¿Qué es esa compensación y por qué hay que pagarla?

Otro experto, Juan Castro-Gil, secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER) lo resume en una frase: “Si no hubiera compensación se caería el sistema porque los productores de gas no producirían”.

“Ese 13% que se produce hoy de electricidad con gas no se haría; el día que se logre esto con renovables será genial pero aún no llega, así que hoy por hoy el sistema eléctrico necesita que lo que se consume se genere al mismo tiempo. Y como hace falta que los responsables produzcan, hay que compensar a los productores”, expone con pragmatismo.

Castro-Gil continúa hablando para derribar un bulo que viene sonando mucho: “Que no se engañe nadie, lo que pagas en concepto de ‘compensación’ no es ni mucho menos lo que hemos dejado de pagar por la excepción ibérica”. En cuanto a la diferencia de cuantía entre clientes, aclara que no puede salir lo mismo en esa compensación porque el precio del gas cada mes es diferente. “Esto depende de lo que se venda en cada momento. Es un follón, pero es lo que hay”.

¿Qué tipo de consumidores hay y quiénes sufren este ‘extra’ al pagar?

Javier Colón asegura que el coste se distribuye entre todos los consumidores que no tuvieran un contrato fijo en el mercado libre con anterioridad al 26 de abril, la fecha del acuerdo con la Comisión Europea. Aclara, no obstante, que no a todos los que lo pagan les aparece ese ‘título’. Solamente lo ven aquellos consumidores de tarifa fija posterior al 26 de abril y los que tienen un contrato indexado variable. Sin embargo, “en las de tarifa regulada o PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) no aparece este concepto, porque ya va embebido en lo que pagas, o sea que sí te lo cobran pero no lo ves”.