Sánchez y Feijóo, un primer duelo de hielo y distancia

El mensaje ha sido claro: dos modelos distintos de gobernar, dos estrategias políticas diferentes. No ha habido tanto cuchillazo dialéctico como con Pablo Casado, pero los dos sabes que son el rival a batir en las próximas elecciones. El presidente del Gobierno ha optado por un discurso con clara vocación social y reprochando al PP que siempre “estorba” en la oposición: por lo que le ha pedido una actitud ”útil y con sentido de Estado”.

Feijóo llegaba con otro discurso, con el que quiere ganar los votos de la mayoría: la inflación, el bolsillo y la pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los españoles. “No he venido a insultarle, he venido a hacer oposición”, le ha dicho al principio, pero el fondo ha durado poco y, especialmente, ha querido lanzar otro argumento en el que se siente cómoda la derecha: Sánchez gobierna “para la minoría”.

Al llegar al Hemiciclo, Sánchez se ha acercado a Feijóo para saludarle en su nuevo escaño. El líder del PP ha optado por hacerse senador autonómico para poder tener presencia con los cara a cara con el presidente (aunque no son semanales como en el Congreso de los Diputados). Ha reiterado que quiere acordar el plan que le presentó en La Moncloa, con la idea de devolver a los ciudadanos buena parte de lo recaudado durante este año. Repitiendo todo el rato la palabra “familia”, que será la pieza angular de cara a las próximas elecciones de diciembre del año que viene.

Pero esa política ”útil” que ha reivindicado no es tal en su literalidad, ya que lleva arreones directamente contra los propios socios del Gobierno. Esa será otra de sus tónicas: poner de relieve las diferencias dentro de la coalición PSOE-UP. “Escuche a la mayoría de los hogares, son más pobres que hace un año”, ha apostillado el gallego, que ha llegado minutos antes por el pasillo junto a Javier Maroto,

Para el líder del PP, no es razonable hacerle caso a las minorías y no a las mayorías, dejando la crítica de que el actual Ejecutivo se dedica a resistir y no a gobernar. A pesar de ser un discurso muy pensado, el gallego ha tenido un patinazo, como decir que la prima de riesgo es de 250, cuando en realidad está en 113. El gallego ha tenido un estreno un poco nervioso, muchos esperaban más garra y tirando del mismo discurso de siempre, el que lleva repitiendo desde el congreso de abril.