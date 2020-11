El discreto hombre en Moncloa que pone letra al estado de alarma

Recibió el encargo por parte del presidente precisamente de estructurar el primer Gobierno de coalición de España desde la II República, de darle forma a los ministerios y a los organigramas, en negociaciones con Ione Belarra (UP). “Tiene toda la Administración en la cabeza. Sabe cómo está construido el armazón de cada ministerio, se conoce hasta los directores generales con los ojos cerrados. Fue un gran baluarte para poner en marcha el Ejecutivo con UP. Es el libro gordo de Petete”, indican fuentes socialistas.

Una de sus personas más cercanas en La Moncloa hace este dibujo: “Es una gran persona. Le darías las llaves de tu coche, las de tu casa. No se adivina ninguna maldad en su forma de ser. Tiene una inteligencia amable, que triunfa por sí misma, sin apabullar. Por eso se le quiere. Nada de lo que hace hiere. Un gran tipo, tres en uno: inteligente, astuto y simpático”. Y destaca algo en lo que coinciden muchos: su forma de trabajar. “Escrupuloso, exacto, pero no maniático”, apostilla esta fuente gubernamental. Cuando algo pasa por sus manos, “se resuelve”, señala al hilo.

Además, no perdona la tradición de ir a pegar carteles. “Se pone su chándal y se pone a hacer cola en el cubo con agua. Se coge la escoba y se pone como un militante más”, revela un compañero de la agrupación. Todavía recuerdan allí muchos cuando se ofreció y ayudaba en la sede a militantes y vecinos sin recursos del barrio a resolver consultas jurídicas. “Siempre ha arrimado el hombro”, dicen fuentes socialistas, que destacan: “Nadie le ha regalado nada, eso se nota mucho, no está en su castillo de marfil en La Moncloa. Se comporta igual de respetuoso con el rey que con un vecino de Aluche. Tiene unos fuertes valores socialistas, arraigados en su propia experiencia”.

Advierte este compañero socialista de Bolaños: “Pero esto no significa que sea un hooligan del PSOE. Le gusta escuchar mucho. No está hablando todo el día de política, no es un pesado. Le gusta entender a los rivales políticos, colocarse en la posición del otro”. Son horas y horas en La Moncloa, un trabajo absorbente. Y es lo único que le fastidia un poco: el tiempo que no ve a su familia. En cuanto puede, se escapa corriendo para dedicarle tiempo a su hijo, su gran pasión.