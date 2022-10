Feliz domingo, cuñaos

Espero que me respeten pero creo que es el momento de que alguien le aclare a Casillas, a Puyol y a los lectores habituales del Marca que cuando dos hombres tienen sexo entre ellos, no necesariamente tienen porqué ser gays. Me explico: soy gay, alguna vez he besado a alguna mujer y hecho alguna que otra cosita con ellas, pero les puedo asegurar que esos encuentros nunca me hicieron cambiar de opinión sobre mi orientación sexual, y en sentido contrario, me ha sucedido lo mismo: he besado a hombres heteros, los he besado con lengua (por las dudas) y he hecho alguna que otra cosita con ellos también; y eso, no les hizo menos heterosexuales.