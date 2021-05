Feminismo y transexualidad

Marcos del Mazo via Getty Images

El sexo es un concepto biológico definido para la mayoría de las especies. Los elefantes, los monos, los perros, los gatos... tienen un sexo. Entre los humanos, la sociedad del patriarcado adjudica a cada sexo una serie de valores y estereotipos, un grupo de comportamientos prescriptivos que han ido cambiando a lo largo de la historia. De este conglomerado de valoraciones y comportamientos adjudicados a cada sexo se llama “género” por razón de sexo. La lucha feminista se inscribe en esta evolución del concepto de género, buscando la igualdad y la justicia social.

Sobre las personas transexuales pesan todo un conjunto de prejuicios terribles. Debemos combatirlos, sin duda, pero no nos confundamos: el sexo es, como digo, un concepto biológico se mire como se mire. Situémonos en un continuo en el medio del cual está el espacio entre sexos. Si en algunos casos muy minoritarios (alrededor del 0,15%) no hay una correspondencia entre el sexo de la persona y la forma en que ella se siente —son los casos frontera— se impone poner los mecanismos necesarios con el fin de conseguir que el grueso de la sociedad no tenga prejuicios contra estas personas.

Pienso que deben poder aceptarse a sí mismas y esto requiere que la sociedad las admita y abrigue como un hecho biológico más. Este tipo de prejuicios no son nada más que miedo a lo desconocido. A perder privilegios; a muchas cosas que nos llenan de incertidumbre. Pero las acciones de reconocimiento de las personas transexuales no deben significar eliminar el sexo, como propone la teoría queer, a partir de la cual se ha basado la propuesta de la Ley Trans, en proceso de llevar a trámite en el Congreso de los Diputados. Si es necesario, incorporemos otra categoría: el sexo transexual.

Pretender quitar de en medio el hecho biológico del sexo es como si intentáramos suprimir las montañas y el mar. Y no hagamos trampas semánticas sustituyéndolo por “identidad de género”, que es una construcción social y no biológica. Debemos trabajar para que el combate al reconocimiento de las personas transexuales vaya en paralelo al del feminismo.