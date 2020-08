Fernando Simón: "La transmisión comunitaria no implica que no se puedan abrir los colegios"

Gobierno y comunidades han pactado el protocolo de la vuelta a las clases para el inicio de curso. Pese al estado de la pandemia, cuyos nuevos casos no dejan de crecer, el plan pasa por un retorno presencial a las aulas, una cuestión que preocupa a profesores, alumnos y padres. Este jueves, Fernando Simón ha dado su visión del tema del día y ha mostrado su confianza.

“El objetivo es abrir los colegios siempre que sea factible y con una docencia presencial”, ha respondido ya en el turno de preguntas. En concreto, ha detallado la situación de Madrid ante el inicio de clases el próximo día 4 de septiembre. “Madrid tiene una media superior a muchas comunidades, no a todas, pero no toda la comunidad está igual. Además, la transmisión comunitaria no implica que no se puedan abrir los colegios”.

Para Simón, “la semana que viene o la otra, no recuerdo, se estará en disposición de abrir colegios en general; quizás en algún punto haya que esperar algo, pero van a poder abrirlos. Los Gobiernos están proponiendo medidas de seguridad y hoy han presentado el nuevo plan para garantizar un retorno seguro”.

Posteriormente ha añadido que, “ahora mismo”, “los riesgos de los niños en la vuelta al colegio son muy bajos; eso no quiere decir que no vaya a haber algún infectado, algún brote o que alguno de estos tenga que ser ingresado, pero la posibilidad es baja”.