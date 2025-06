Ayuso y "las cañitas" en 1 minuto

Vaya nivel. Y luego dice que el gobierno frivoliza con las drogas. “Sí, la droga que tanto con ella frivoliza el gobierno” Y acto y seguido suelta esto: “Las cañitas. Pues sí, nos gustan. Que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas la alegría la cervecilla el vino que pasa”. Ayuso, primero, a ver si sales un poco más de Madrid además de para huir cada vez que tu novio el defraudador confeso tiene que declarar, porque entonces verás que a todo el mundo les gusta las cañitas.

Solo que no hacen tanto el ridículo al expresarlo. Y segundo, es bastante lamentable eso de acusar al gobierno de frivolizar con las drogas habiendo basado tu campaña política en gritar que la libertad es poder tomar cañitas y luego además hagas esto: “cañitas”. Como si el alcoholismo no fuese una adicción muy peligrosa que no debería precisamente fomentarse desde el poder público. Pero que vamos a esperar de una señora que habla así. “Le gustan los porros y a mí la fruta” Este es el nivel que toca aguantar.